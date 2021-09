Charles Groenhuijsen heet u weer in levende lijve welkom

Vorig jaar was hij nog digitaal op uw beeldscherm te zien tijdens de online BeleggersFair. Maar op vrijdag 15 oktober zal dagvoorzitter Charles Groenhuijsen u weer in levende lijve verwelkomen in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Het kan weer: veilig en fysiek samenkomen!

Met Charles Groenhuijsen heeft de BeleggersFair een zeer ervaren dagvoorzitter. Al verschillende keren mocht hij de rol van dagvoorzitter van de BeleggersFair op zich nemen. Zijn brede kennis van zaken en ervaring als journalist zal hij inzetten om de bezoekers zo geïnformeerd mogelijk naar huis te laten gaan.

Charles Groenhuijsen (1954) werkt vanuit Nederland (Hilversum) en de VS (Washington DC) als presentator, schrijver, columnist, consultant en spreker. Ook is hij een veel gevraagde moderator voor inhoudelijke discussies en feestelijke bijeenkomsten waarbij hij moeiteloos in zowel Nederlands als Engels opereert. Hij is al 36 jaar (sinds 1974) actief in de journalistiek waarbij hij brede ervaring opgedaan heeft bij geschreven media (ANP, Volkskrant, Vrij Nederland). Daarnaast werkte hij 23 jaar bij de publieke omroep als presentator (Nova, NPS) en als correspondent, verslaggever en presentator bij de NOS. En sinds 2020 presenteert hij een van de avonden bij het NPO programma Op1.

Veilige toegang

De Nederlandse overheid heeft regels opgesteld om evenementen en activiteiten veilig door te laten gaan, zoals o.a. het coronatoegangsbewijs. De BeleggersFair en de Beurs van Berlage sluiten zich hier natuurlijk bij aan, om onze bezoekers een veilig en gezond verblijf te bieden.

Er zijn drie mogelijkheden voor u als bezoeker om een zogeheten coronatoegangsbewijs te verkrijgen. Dit kan in de CoronaCheck-App getoond worden, door middel van een QR-code. Deze QR-code wordt gescand bij binnenkomst bij de BeleggersFair. Zodra aan tenminste een van deze bewijzen is voldaan, krijgt u toegang tot de BeleggersFair. Voor Nederlandse bezoekers gaat het om het vaccinatiebewijs, het herstelbewijs of het testbewijs. Voor internationale bezoekers geldt dat ze het Digitale Corona Certificaat (DCC) moet kunnen tonen.

