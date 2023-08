Chart AEX biedt ruimte

De Europese aandelenmarkten zullen de trend proberen voort te zetten.

Op de beursagenda staat voor vandaag niet iets wat de beleggers van slag zal brengen. De Amerikaanse inflatie was de afgelopen maand 3,2% tegen 3,0% een maand eerder en een raming van 3,3%. Dat zal het rentebeeld niet wijzigen. Wel een paar economische prikjes: in Frankrijk steeg de werkloosheid in Q2 naar 7,2% van 7,1% in Q1 en in China is de autoverkoop in juli met 1,4% gedaald na een stijging van 4,8% een maand eerder.

Amerikaanse futures staan iets hoger. Wellicht komen ze vlak voor het weekeinde onder druk te staan door winstnemingen . Azië overwegend lager. Shanghai -1,3%, Sensex -1,4% en Hong Kong -0,9%. Euro/dollar 1,0992. Brent -0,1% op 86,32 dollar.

Chart AEX biedt ruimte.

