Chart AEX: geen tijd voor koopjes

Het stelt weer niet veel voor op de aandelenmarkten.

Het is wachten op de december-bijeenkomsten van de ECB en Fed. Veel zal dat niet om het lijf hebben, omdat het nemen van belangrijke beslissingen in december geen effect hebben vanwege de feestdagen.

In China zijn de consumentenprijzen in november gedaald met 0,5% tegen -0,2% in oktober. De producentenprijzen daalden met 3,0%, de 14e maand op rij. Toch is China hoger: Shanghai +0,7%, CSI 300 +0,7%, maar Hong Kong is 1% lager. Amerikaanse futures staan 0,2% lager. Europa danst om het slot van vrijdag. Binnen de AEX is Prosus de sterkste daler met een verlies van 1,2% en Adyen de sterkste stijger met een winst van 1,9%.

Technisch is het geen tijd om op zoek te gaan naar koopjes binnen de AEX.

