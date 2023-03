Chart AEX kleurloos

Beleggers willen momenteel niets weten van de stijgende rente.

Amerikaanse futures staan hoger tot 0,3% voor de Nasdaq. Azië verdeeld: Nikkei +0,3%, Shanghai -0,9%, Sensex +0,7% en Hong Kong -0,9%. Euro/dollar 1,9682. Brent onveranderd op 86,12 dollar.

Pimco is positief over China’s herstel in 2023, mede omdat de economische cycli doorgaans sterk worden bepaald door het beleid van de overheid. “Zoals president Xi Jinping in december uitlegde, zal de economische agenda van China dit jaar op één ding gericht zijn: groei. Belangrijk hierin zijn uitbreiding van de binnenlandse consumptie, het aantrekken en inzetten van buitenlands kapitaal, stabilisering van de vastgoedmarkt en vernieuwing van de technologiesector. Bovendien speelt mee dat de Chinese overheid naar verwachting met minder regelgeving komt voor huisvesting, onderwijs, technologie en gaming om zo de groei te stabiliseren. Pas in de tweede helft van 2023 zal de overheid het nu nog ondersteunende macro-economische beleid normaliseren. Ook steun via de begroting zal pas in de tweede helft van 2023 geleidelijk worden uitgefaseerd. Het Chinese monetaire beleid, in de vorm van kredietversoepeling, moet het midden- en kleinbedrijf, de vastgoedmarkt, de verwerkende industrie en groene investeringen blijven ondersteunen. Wij verwachten geen verlagingen van de beleidsrente van 2,75%, omdat de oplopende inflatie in de eerste helft van 2023 een rem zou kunnen zetten op de monetaire versoepeling.”

