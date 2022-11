Chart AEX laat stijgende bovengrens zien

De aandelenmarkten zijn in afwachting van het rentebesluit van de Fed.

Algemeen wordt aangenomen dat de rente met 75 basispunten zal worden verhoogd. Markten zullen vooral reageren op de uitspraken over een mogelijke monetaire verlichting. Dat kan ook leiden tot een verzwakking van de euro/dollar, vanmorgen 0,9879. De euro/yuan is lager op 7,1986 door de tegenstrijdige berichten over wel of geen verlichting van de Covid-maatregelen.

Chart Nasdaq

Het is alsof de Nasdaq niet meer vooruit wil, maar het tegendeel is waar. De trend zit in het overgangsgebied naar een stijging. Zo’n neutrale periode betekent nooit een voortzetting van de voorafgaande beweging. Op het huidige niveau ligt een weerstand. Na de definitieve doorbraak kan de index naar 12.100.

Amerikaanse indices staan wat hoger. Azië plust. Nikkei onveranderd. Shanghai +1,2% en Hong Kong +2,4%. De rentemarkten zijn afwachtend.

