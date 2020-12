Chart AEX onheilspellend

De chart voor de AEX ziet er onheilspellend uit.

De markt ondervindt steeds meer weerstand op een decemberrally te voltooien. De AEX staat op 615,67 op het niveau van de bovengrens van de bandbreedte bij een langdurige zijwaartse beweging van de RSI in de overbought-zone.

Het optimisme van beleggers komt ook tot uitdrukking in de put-call ratio op de optiemarkt. Deze is volgens is Jeroen Blokland, portefeuillemanager Robeco, gedaald tot het laagste niveau in 20 jaar. “Optiebeleggers hebben momenteel dus een sterke voorkeur voor call-opties, wat duidt op een zeer optimistisch beurssentiment. Dit is een veeg teken. Voor wie belegt voor de middellange termijn is het niet direct iets om zich zorgen om te maken, voegt hij eraan toe. Echter, nog maar enkele weken geleden was de ratio ook al laag, waarop een kortstondige draai in de onderliggende aandelenmarkten volgde.” De RSI op de AEX Volatiliteit geeft aan dat de graadmeter kan oplopen, wat wijst op nieuwe spanningen.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar de monetaire stappen die worden gezet. De kans op een wijziging van het beleid is vrijwel nihil, omdat dit geen zin heeft vlak voor de feestdagen en het begin van het afsluiten van de boeken van de professionele beleggers.

China heeft in november de export zien stijgen met 21,1% tegen 11,4% in oktober. De importcijfers zijn respectievelijk +4,5% en + 4,7%. Amerikaanse futures staan iets lager. Ook het sentiment in Azië is overwegend negatief. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,8%, Kospi +0,2%, Hong Kong -1,7% en Australië +0,5%.

Euro/dollar 1,2133. Euro/yuan 7,9078. Goud onveranderd 1.839,00. Brent -0,5% op 48,99 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,54%. US Bonds -0,01 op 0,96%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15555 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht