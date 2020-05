Chart AEX sterker dan economische plaatje

De AEX heeft een grote kans om niet alleen naar de 550 te gaan maar zelfs naar de 600.

Markten zullen voorlopig last blijven houden van tegengestelde krachten. Een duidelijk verslechtering van de economie, maar ook met meevallende tegenvallers als de ontwikkeling van de Amerikaanse werkloosheid. Het is dramatisch dat 1 op de 7 Amerikanen geen baan heeft, maar het is minder dan de verwachtingen. Nu maakt iedereen zich nog niet al te druk om de schaduwzijde van de steunmaatregelen. Aan de steun van de overheden en centrale banken hangt wel een prijskaartje.

Europa

Europese beleidsmakers moeten daadkrachtiger én gezamenlijk optreden om te voorkomen dat de coronacrisis het sociale weefsel dat landen in Europa verbindt, breekt. Dat betoogt Nicola Mai, Sovereign Credit-analist bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. “Het feit dat veel bedrijfsmodellen langdurig worden geraakt vereist niet alleen agressieve en bredere begrotingsmaatregelen, maar ook meerdere kapitaalinjecties en subsidies. Centrale banken moeten op hun beurt de begrotingsmaatregelen door landen faciliteren door staatsbalansen te stutten.”

AEX

Aandelenmarkten zullen worden gestut door een aanhoudend lage rente. Dat blijft de kracht achter de opgaande beweging. Een opleving van de handelsoorlog tussen China en de VS is een van de grootste risico’s. Een handelsoorlog zal een groter effect hebben als de charttechnische indicatoren sterk zijn opgelopen. De extreem lage Bollinger Bands versus de Bodem is historisch gebleken een haussemotief.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

