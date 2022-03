Chart AEX: verbetering trend weegt zwaarder dan andere indicatoren

De Amsterdamse beurs is met een kleine winst geopend.

Vlak na de opening staat de AEX +0,4% op 730,88. Dat biedt enige hoop, omdat 730 een belangrijke weerstand is geweest. Alles blijft echter afhangen van de olieprijs, Oekraïne en de rente. Shell en ING staan iets meer dan 1% in de plus.

De Britse inflatie is in februari uitgekomen op 6,2% tegen een raming van 5,9% en 5,5% een maand eerder. Britse obligaties zijn onveranderd op 1,7000%. Duitse Bunds eveneens onveranderd op 0,5040%, net als US Bonds op 2,3863%. Euro/dollar is 1,1021. Het lijkt allemaal een beetje stilte voor de storm. Azië was vanmorgen hoger. De Nikkei pluste zelfs met 3%. Softbank steeg zelfs iets meer dan 7%. In Hong Kong was sprake van een herstel voor de techsector.

Chart AEX: Verbetering trend weegt zwaarder dan andere indicatoren

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17148 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht