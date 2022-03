Chart FastNed: de koers staat boven de bovengrens

Fastned laadde gisteren flink bij met een koersstijging van 7,9% op 41,00 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 11 oktober 2021 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 8.4%. Het aandeel is hiermee acht van de laatste negen dagen gestegen.”

FastNed wordt in het onderstaande overzicht vergeleken met vooral de auto, vervoer en olie en gas. Qua volatiliteit hoort het in de middenmoot, waarbij vooral is gekomen naar het high en low over de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de hi/low, hoe groter het verschil tussen de hoogste en laagste koers. Fundamenteel stelt het bedrijf (nog) niet veel voor, omdat het verliesgevend is. Leuk voor het speculatieve deel van de portefeuille. Van een waarde-aandeel kan geen sprake zijn, omdat de boekwaarde slechts een zevende is van de huidige koers.

Chart FastNed: De koers staat boven de bovengrens bij een stijgende trend

