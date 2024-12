Charts AEX in conflict

Beleggers houden vast aan de hoop voor hogere aandelenmarkten. Een technisch conflict.

Indices bewegen overwegend rond het slot van vrijdag. Het is wachten op het rentebesluit van de Fed later deze week.

De industriële productie van China steeg in november 2024 met 5,4% j-o-j en overtrof daarmee licht de marktramingen en het groeipercentage van 5,3% in oktober, ondersteund door verdere stijgingen van de productie- en mijnbouwactiviteiten. Ondertussen stegen de detailhandelsverkopen met 3,0%, de zachtste stijging in drie maanden en onder de consensus van 4,6%. De Chinese prijzen voor nieuwe woningen in 70 steden krompen in november 2024 met 5,7% j-o-j, na de sterkste daling in meer dan negen jaar van 5,9% in de voorgaande maand. Dit was de 17e opeenvolgende maand van dalingen.

De au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI steeg tot 49,5 in december 2024, van het laagste punt in acht maanden in november van 49,0, boven de marktprognoses van 49,2, het hoogste sinds september, zo bleek uit voorlopige schattingen. Het was echter de zesde achtereenvolgende maand van inkrimping van de fabrieksactiviteit, aangezien nieuwe orders bleven dalen en de buitenlandse verkopen sneller daalden. Ondertussen kromp de productie licht doordat de hogere personeelscapaciteit de sterkste wegwerken van achterstallige bestellingen sinds maart ondersteunde. De levertijden bleven langer worden, hoewel het tempo van de verslechtering zachter was dan de voorgaande maand. Wat de prijzen betreft, versnelde de inflatie van de inputkosten tot het hoogste punt in vier maanden, terwijl de inflatie van de outputkosten versnelde tot het hoogste niveau sinds juli. Ten slotte verzwakte het ondernemersvertrouwen tot het laagste niveau sinds mei 2022.

De chart voor de AEX wijst op dagbasis op een stijging maar op weekbasis op een daling.

AEX op weekbasis (kijk naar de paarse trend)

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20520 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht