Charttechnische positie voor AMG is enorm

AMG heeft een enorme koerssprong gemaakt. Er kan nog veel volgen.

Bij de AMX zien we hetzelfde als bij de AEX. Een beperkt aantal aandelen wordt gebruikt om de index naar een hoger niveau te tillen. Het is een tradersmarkt. Een fundamentele impuls gaat uit van de stijgende prijs van lithium, die sinds begin dit jaar is verdubbeld.

AMG (CO2-vermindering) steeg gisteren met 6,0% tot 31,66 euro. Het wordt verhandeld voor 19 keer de winst, wat gezien de bedrijfsactiviteiten en daarbij horende groeimogelijkheden niet duur kan worden genoemd.

Technisch is er ruimte voor een aanval op de vorige top van 35 euro. Volgens de principes van Elliott Wave hoeft het daar niet te blijven. Het koersdoel ligt dan in fase 3 van de opgaande beweging boven de 45 euro. Er kan dus nog heel veel gebeuren met het aandeel. De charttechnische positie voor AMG is enorm.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16500 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht