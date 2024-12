Charu Chanana (Saxo): ‘De Amerikaanse toppers en verliezers in 2024’

Terugkijkend op 2024 zie je dat Amerikaanse aandelen een fantastisch jaar achter de rug hebben. De S&P 500 leverde een rendement van 24% in dollars op. Als we dieper in de index duiken, vertellen de grootste winnaars en verliezers een verhaal over belangrijke markttrends en beleggingsthema’s die waarschijnlijk tot 2025 relevant zullen blijven.

Dat stelt Charu Chanana, aandelenstrateeg van Saxo. Zij zette de winnaars en verliezers bij de brede S&P 500 op een rijtje.

Ook geeft ze aan welke thema’s in 2025 waarschijnlijk relevant zullen blijven. Zij meent dat de hausse rond AI nog niet voorbij is en dat de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en kernenergie het komend jaar ook een belangrijk thema zal blijven.

Toppresteerders van 2024

Kunstmatige intelligentie neemt het voortouw : kunstmatige intelligentie (AI) blijft een van de belangrijkste beleggingsthema’s en stuwt aandelen als NVIDIA en Palantir naar de top.

: kunstmatige intelligentie (AI) blijft een van de belangrijkste beleggingsthema’s en stuwt aandelen als NVIDIA en Palantir naar de top. Nvidia : Bouwt voort op de winsten van 2023, aangewakkerd door de ongekende vraag naar AI-chips.

: Bouwt voort op de winsten van 2023, aangewakkerd door de ongekende vraag naar AI-chips. Palantir : profiteerde van de AI-oplossingen voor ondernemingen en vulde unieke technologische niches in.

: profiteerde van de AI-oplossingen voor ondernemingen en vulde unieke technologische niches in. Broadcom : profiteerde van de verwachtingen van een robuuste AI-omzetgroei vanwege de gedifferentieerde chipontwerpmogelijkheden voor netwerken en computing met hoge prestaties, waardoor het marktaandeel van Nvidia afpakt.

: profiteerde van de verwachtingen van een robuuste AI-omzetgroei vanwege de gedifferentieerde chipontwerpmogelijkheden voor netwerken en computing met hoge prestaties, waardoor het marktaandeel van Nvidia afpakt. Energie en nutsbedrijven schitteren : de drang naar hernieuwbare energie en kernenergie heeft een enorme waarde gecreëerd in de nutssector.

: de drang naar hernieuwbare energie en kernenergie heeft een enorme waarde gecreëerd in de nutssector. Vistra : floreerde dankzij een sterke cashflow en investeringen in hernieuwbare energie.

: floreerde dankzij een sterke cashflow en investeringen in hernieuwbare energie. GE Vernova : profiteerde van de hernieuwde focus op kernenergie als onderdeel van de transitie naar schone energie.

: profiteerde van de hernieuwde focus op kernenergie als onderdeel van de transitie naar schone energie. Defensie en veiligheid maken een comeback : Geopolitieke spanningen en stijgende defensiebudgetten zorgden voor een stijging van de aandelen in de defensiesector.

: Geopolitieke spanningen en stijgende defensiebudgetten zorgden voor een stijging van de aandelen in de defensiesector. Axon Enterprise : Speelde in op de grotere vraag naar technologie voor de openbare veiligheid, waaronder TASER’s en bodycams.

: Speelde in op de grotere vraag naar technologie voor de openbare veiligheid, waaronder TASER’s en bodycams. Howmet Aerospace : speelde een cruciale rol bij de levering van cruciale componenten voor militaire vliegtuigen.

: speelde een cruciale rol bij de levering van cruciale componenten voor militaire vliegtuigen. Uitbreiding van olie- en gasproductie : Traditionele energie maakte een opleving door, vooral in regio’s als het Permian Basin.

: Traditionele energie maakte een opleving door, vooral in regio’s als het Permian Basin. Targa Resources en Texas Pacific Land: Beide zagen een sterke groei door de uitbreiding van de olie- en gasproductie onder het “drill baby drill”-narratief.

Slechtste presteerders van 2024

Niet alle sectoren namen deel aan de rally, aangezien uitdagingen in de gezondheidszorg, detailhandel en halfgeleiders een negatieve invloed hadden op diverse aandelen.

Problemen in de gezondheidszorgsector : De gezondheidszorgsector kampte met grote tegenwind, omdat wetswijzigingen en veranderende marktdynamieken grote spelers troffen.

: De gezondheidszorgsector kampte met grote tegenwind, omdat wetswijzigingen en veranderende marktdynamieken grote spelers troffen. Walgreens Boots Alliance : kampte met een dalend winkelverkeer en toegenomen concurrentie van online apotheken, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de koers.

: kampte met een dalend winkelverkeer en toegenomen concurrentie van online apotheken, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de koers. Moderna : ondervond uitdagingen bij het in stand houden van de groei na het eerste succes van de COVID-19-vaccins, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de voorraad.

: ondervond uitdagingen bij het in stand houden van de groei na het eerste succes van de COVID-19-vaccins, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de voorraad. CVS Health : had moeite met het aanpassen aan nieuwe zorgmodellen en met concurrentiedruk, wat resulteerde in een aanzienlijke daling van de aandelenkoers.

: had moeite met het aanpassen aan nieuwe zorgmodellen en met concurrentiedruk, wat resulteerde in een aanzienlijke daling van de aandelenkoers. Humana : Er is sprake van een terugval vanwege de toegenomen concurrentie en de onzekerheden in de regelgeving die van invloed zijn op de gezondheidszorg.

: Er is sprake van een terugval vanwege de toegenomen concurrentie en de onzekerheden in de regelgeving die van invloed zijn op de gezondheidszorg. Uitdagingen voor de detailhandel : Economische onzekerheden en veranderend consumentengedrag hebben hun tol geëist van retailgiganten.

: Economische onzekerheden en veranderend consumentengedrag hebben hun tol geëist van retailgiganten. Dollar Tree : Ondervond problemen bij het handhaven van de winstgevendheid vanwege stijgende operationele kosten en veranderende consumentenvoorkeuren.

: Ondervond problemen bij het handhaven van de winstgevendheid vanwege stijgende operationele kosten en veranderende consumentenvoorkeuren. Dollar General : had last van economische druk en een daling van de consumentenbestedingen, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de aandelenwaarde.

: had last van economische druk en een daling van de consumentenbestedingen, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de aandelenwaarde. Estee Lauder Companies : kreeg te maken met verstoringen in de toeleveringsketen en veranderende consumentengewoonten, wat een negatieve invloed had op de aandelenkoers.

: kreeg te maken met verstoringen in de toeleveringsketen en veranderende consumentengewoonten, wat een negatieve invloed had op de aandelenkoers. Concurrentie in technologie : Sommige technologiebedrijven, zoals Intel, hadden moeite om na de pandemie het momentum vast te houden vanwege de technologische veranderingen in de halfgeleiderindustrie, wat resulteerde in een sterke daling.

: Sommige technologiebedrijven, zoals Intel, hadden moeite om na de pandemie het momentum vast te houden vanwege de technologische veranderingen in de halfgeleiderindustrie, wat resulteerde in een sterke daling. Energietransitie : Hoge rentetarieven bleven de operationele omgeving voor hernieuwbare energiebedrijven zoals Enphase Energy lastig maken.

: Hoge rentetarieven bleven de operationele omgeving voor hernieuwbare energiebedrijven zoals Enphase Energy lastig maken. Brede economische vertraging : de zwakke vraag in de auto- en industriële sector had een negatieve invloed op Celanese.

Beleggingsthema’s en conclusies voor 2025

AI blijft een megatrend : De AI-hausse is nog lang niet voorbij. Hoge waarderingen in Nvidia en Palantir weerspiegelen de verwachtingen van investeerders voor aanhoudende groei. Subthema’s zoals de toegenomen energiebehoefte van datacenters zullen kansen creëren voor nutsbedrijven en schone energie. Nvidia floreerde dankzij de vraag naar AI, terwijl Intel (-62%) worstelde met de verminderde verkoop van consumentenelektronica en de concurrentie van bedrijven als Apple die hun eigen chips maken. Deze divergentie weerspiegelt de “eliminatierace” in de halfgeleidersector. Schone energie en nutsvoorzieningen zijn cruciaal : de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en kernenergie blijft aanzienlijke opbrengsten opleveren. Bedrijven als Vistra en GE Vernova benadrukken een afgeleid subthema: de energie-intensieve infrastructuur van AI stimuleert nutsbedrijven, met name de bedrijven die investeren in kernenergie. Defensie-uitgaven nemen toe : Wereldwijde geopolitieke spanningen maken defensie en veiligheid tot een belangrijk investeringsgebied. Energie-uitbreiding is terug : Traditionele energie blijft van vitaal belang, waarbij olie- en gasbedrijven profiteren van uitgebreide productiemogelijkheden. Het “drill baby drill”-narratief en de Amerikaanse energieonafhankelijkheidsdrang suggereren voortdurende kansen in traditionele energie. De gezondheidszorg staat mogelijk op het punt te herstellen : ondanks de huidige druk van stijgende kosten en regelgevingsrisico’s, blijft de gezondheidszorg rijp voor groei door middel van defensieve strategieën en innovaties op het gebied van AI, obesitas en kankertherapieën, wat kansen biedt voor investeringen op de lange termijn. Divergentie in de consumentensector : De Amerikaanse consumentenmarkt ondergaat een verschuiving, waarbij de trend van het omlaag gaan steeds vaker voorkomt. Deze divergentie in retailtrends biedt zowel uitdagingen als kansen, aangezien sommige retailers zich aanpassen aan veranderende consumentenvoorkeuren, terwijl anderen moeite hebben om marktaandeel te behouden.

