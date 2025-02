Charu Chanana (Saxo): ‘De opmerkelijke comeback van Alibaba’

Alibaba’s aandelen (BABA) zijn met meer dan 46% gestegen ten opzichte van de dieptepunten in januari, waarmee ze binnenlandse rivalen, bredere Chinese indices en zelfs Amerikaanse techgiganten in het stof lieten bijten. Terwijl Wall Street gefixeerd blijft op de Magnificent 7 en nu de aandacht verschuift naar het vinden van bedrijven die AI-monetisatie kunnen leveren, heeft Alibaba in stilte een opmerkelijke comeback gemaakt. De Chinese e-commercegigant wordt aangestuurd door AI-doorbraken, een strategisch partnerschap met Apple en een nog steeds ondergewaardeerd aandeel. Dat stelt Charu Chanana, hoofdbeleggingsstrateeg van Saxo.

De heropleving van Alibaba staat in schril contrast met de turbulente recente geschiedenis van het bedrijf. Eind 2020 leidde de publieke kritiek van medeoprichter Jack Ma op toezichthouders tot een hardhandig optreden dat de beursgang van Ant Group deed ontsporen en een lange schaduw wierp over de hele Chinese techsector. In de daaropvolgende twee jaar werd Alibaba getroffen door toezicht door toezichthouders, pandemie-onderbrekingen en een afnemende consumentenvraag. Het aandeel daalde meer dan 75% ten opzichte van zijn piek.

Ondertussen knabbelden concurrenten als Pinduoduo en JD.com aan de e-commerce dominantie. De interne herstructurering van het bedrijf in zes business units, hoewel strategisch gezond, droeg bij aan de onzekerheid.

Maar 2025 vertelt een ander verhaal. Beijing is overgestapt op pro-groeibeleid, Alibaba’s kernhandelsactiviteit stabiliseert en de AI-investeringen werpen hun vruchten af. Het resultaat is een aandeel dat beleggers niet langer kunnen negeren. Laten we eens kijken wat de heropleving van deze Chinese techgigant aanjaagt.

Alibaba’s Qwen AI-model is goedkoper en efficiënter dan DeepSeek

De wereldwijde AI-race is niet alleen een westers verhaal. Terwijl Nvidia, Meta en OpenAI de krantenkoppen halen, is Alibaba’s Qwen 2.5 Max-model stilletjes naar voren gekomen als een topkandidaat. Recente benchmarktests laten zien dat Qwen beter presteert dan OpenAI’s ChatGPT 4o, Meta’s LLaMA en DeepSeek’s-V3, twee van de meest gerespecteerde modellen in het AI-landschap.

Met overheidssteun voor binnenlandse AI-ontwikkeling en Alibaba’s gevestigde cloudinfrastructuur is het bedrijf goed gepositioneerd om deze ruimte te domineren. Als DeepSeek aan kracht blijft verliezen, zou Alibaba kunnen profiteren van first-mover-voordelen in cruciale sectoren zoals logistiek, detailhandel en productie.

Apple AI-deal zou een strategische doorbraak kunnen zijn

De AI-ambities van Alibaba kregen een enorme geloofwaardigheidsboost toen Apple aankondigde dat het Alibaba’s modellen zou gebruiken voor iPhone AI-diensten in China.

Deze samenwerking is meer dan een headline-grabber. Nu iPhones een aanzienlijk marktaandeel in China hebben, zullen Alibaba’s clouddiensten de belangrijkste AI-functionaliteiten voor miljoenen gebruikers aansturen. Naarmate Chinese consumenten meer AI-gestuurde diensten omarmen, zou Alibaba’s clouddivisie een betekenisvolle stijging in gebruik en omzet kunnen zien.

Als de lancering van AI door Apple aanslaat, kan deze samenwerking de status van Alibaba als dé leverancier van AI-infrastructuur in de regio versterken.

Tastbare winstgroei in het verschiet

Hoewel AI het modewoord is, stabiliseert Alibaba’s kernactiviteit op het gebied van e-commerce – de winstmotor. Recente rapporten suggereren een verbeterd consumentensentiment en toegenomen online bestedingen, met name op Taobao en Tmall.

De groei van cloudinkomsten, die lang een teleurstelling was, zou een boost kunnen krijgen van het Apple-partnerschap en de vraag naar enterprise AI. Analisten verwachten een EPS-groei van 24% in 2025 en een vertragende capex-uitgave.

Tarieftegenwind kan beheersbaar blijven

Tariefonzekerheden vragen om voorzichtigheid voor China. Hoewel het recente tarief van 10% en de terugdraaiing van de “de minimis” belastingvrije vrijstelling de import van goedkope e-commerce kunnen schaden, kan Alibaba’s geografisch diverse voetafdruk helpen de impact te verzachten. In tegenstelling tot PDD, dat sterk afhankelijk is van Amerikaanse verzendingen via Temu, heeft Alibaba een meer wereldwijd leveringsnetwerk opgebouwd.

Deze internationale diversificatie zou Alibaba’s buitenlandse activiteiten kunnen isoleren en het in staat stellen om zijn prijsvoordeel in belangrijke markten te behouden. Als de tarieven stijgen, kunnen investeerders Alibaba steeds meer verkiezen boven rivalen die afhankelijk zijn van de VS.

Alibaba blijft een relatief koopje

Zelfs na de recente stijging wordt BABA verhandeld tegen een koers/winstverhouding van slechts 12x, wat lager is dan het vijfjarig gemiddelde van 14,6x en aanzienlijk goedkoper is dan Amerikaanse tech-collega’s.

Voor de context: Amazon handelt tegen meer dan 30x de winst, ondanks dat beide bedrijven vergelijkbare e-commerce- en cloudbedrijven runnen. Nu de winstgroei eindelijk terugkeert, lijkt Alibaba’s waardering steeds aantrekkelijker voor beleggers die op zoek zijn naar een afgeprijsde tech-play met AI-upside.

Aankomende katalysatoren: wat is de volgende stap voor Alibaba?

Apple’s AI-lancering in China (verwacht Q1/Q2 2025) : succes hier zou Alibaba’s cloudgebruik aanzienlijk kunnen stimuleren. Als consumenten AI-aangedreven iPhone-functies zoals slimme assistenten en realtime vertalingen omarmen, zal Alibaba daar direct van profiteren.

Winstrapport (verwacht eind februari/begin maart) : Beleggers zullen uitkijken naar groei in AI-services en mogelijke verbeteringen in de winstgevendheid van de cloud. Analisten verwachten een gematigd herstel van de kernomzet van de handel, dankzij een beter consumentenvertrouwen en prestaties tijdens de feestdagen.

China’s beleidsstimulus (lopend) : Beijing heeft meer stimulans beloofd in 2025, inclusief maatregelen om de consumentenbestedingen te stimuleren en technologische innovatie te ondersteunen. Elk teken van follow-up zou Alibaba’s groeitraject kunnen stimuleren.

Risico’s om op te letten

Ondanks de positieve meewind blijven er risico’s bestaan:

Tariefbedreigingen en geopolitieke spanningen : De relaties tussen de VS en China blijven gespannen, met de mogelijkheid van nieuwe tarieven op Chinese technologie-export. Dergelijke maatregelen zouden Alibaba’s grensoverschrijdende activiteiten en wereldwijde ambities kunnen schaden.

Uitdagingen voor AI-monetisering : Hoewel de AI-modellen van Alibaba beter presteren in tests, zijn binnenlandse bedrijven traag geweest met het adopteren van betaalde AI-services. Het zal tijd kosten om kostenbewuste Chinese ondernemingen te overtuigen om te betalen voor geavanceerde tools.

Cloud Business loopt achter op wereldwijde concurrenten : Alibaba Cloud leidt in China, maar loopt wereldwijd achter op AWS, Azure en Google Cloud. Zonder internationale expansie blijven de groeivooruitzichten van de divisie beperkt.

Hevige binnenlandse concurrentie : Baidu’s Ernie chatbot en ByteDance’s AI-investeringen kunnen Alibaba’s voorsprong ondermijnen. In het tech-landschap kunnen vroege winsten geen garantie zijn voor dominantie op de lange termijn.

Apple’s gok op AI kan mislukken : als de AI-uitrol van Apple niet aanslaat bij Chinese consumenten, kan Alibaba’s samenwerking op het gebied van de cloud slechts beperkte winst opleveren.

Economische onzekerheid in China : Hoewel beleidsmakers hervormingen hebben beloofd die gunstig zijn voor de groei, blijft het consumentenvertrouwen fragiel. Een langdurige economische vertraging zou Alibaba’s winstherstel kunnen beperken.

