Charu Chanana (Saxo): ‘Hoge verwachtingen markt rond renteverlaging VS in september’

De FOMC-vergadering van deze week zal waarschijnlijk cruciaal zijn. Hoewel verwacht wordt dat de bandbreedte van de het rentetarief ongewijzigd blijft op 5,25-5,50%, houden markten nauwlettend in de gaten of voorzitter Powell een renteverlaging in september zal signaleren. Deze verwachting wordt gevoed door recente gegevens die een afnemende inflatie laten zien en tekenen van zwaktes op de arbeidsmarkt. Dat stelt Charu Chanana, hoofd FX Strategie bij Saxo.

“De Amerikaanse consumentenprijsindex steeg in juni met 3% op jaarbasis. Dat markeert de langzaamste jaarlijkse stijging in een jaar. Op maandelijkse basis daalde de inflatie in de VS voor het eerst sinds mei 2020 met 0,1%. De core CPI steeg met slechts 3,3% op jaarbasis, de langzaamste stijging sinds april 2021. De ‘supercore’-inflatie zag zijn tweede opeenvolgende maandelijkse daling, tot 4,7% op jaarbasis. De PCE-cijfers van vrijdag lieten ook zien dat de prijsdruk afnam. Dat zou de FOMC waarschijnlijk meer vertrouwen kunnen geven dat de inflatie dichter bij de 2%-doelstelling van de Fed komt.

Op het gebied van de arbeidsmarkt stegen de banencijfers in juni met 206.000, iets boven de verwachtingen. Maar de herziening van -111.000 van de gegevens van de voorgaande twee maanden brachten het 3-maandsgemiddelde van de banengroei terug tot 177.000, aanzienlijk onder het ‘break-even’-tempo van 250.000 dat vereist is om de werkgelegenheidsgroei te laten aansluiten bij de groei van de beroepsbevolking.

Bovendien steeg het Amerikaanse werkloosheidspercentage tot 4,1%, het hoogste sinds november 2021. Andere arbeidsmarktindicatoren zoals de JOLTS-vacatures en eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vertonen ook tekenen van versoepeling op de arbeidsmarkt.

Ondanks deze indicatoren is het onwaarschijnlijk dat het FOMC zich onmiddellijk zal committeren aan een specifieke beleidsactie, aangezien de vergadering in september nog zeven weken weg is. Deze voorzichtige aanpak zou de markt kunnen teleurstellen. De markt prijst momenteel 100% kans in op een renteverlaging in september en ongeveer 70 basispunten versoepeling tegen het einde van het jaar, veel duifachtiger dan de 25 basispunten die de Fed-notulen van juni suggereerden voor 2024. Deze opstelling benadrukt aanzienlijke tweerichtingsrisico’s in aanloop naar de vergadering van het FOMC van deze week.

Scenario 1: Powell geeft aan dat de rente in september wordt verlaagd

De markt zal worden aangemoedigd om meer renteverlagingen in te prijzen als de Fed aangeeft dat het te hoog houden van de rente de gewenste zachte landing in gevaar kan brengen. Dit zou positief kunnen zijn voor aandelen, met name rentegevoelige sectoren zoals huizenbouwers, nutsbedrijven en consumentengoederen.

Dit zou ook positief kunnen zijn voor short-end obligaties, terwijl het negatief is voor de Amerikaanse dollar.

Scenario 2: Powell houdt vast aan data-afhankelijk beleidskader

Als Powell een strikt data-afhankelijk beleidskader handhaaft, zou dat sommige beleggers kunnen teleurstellen. Zij vertrouwen erop dat de Fed zal ingrijpen om de markten/economie te stimuleren indien nodig. De markt heeft moeite om de verwachtingen naar een meer havikachtige houding te verschuiven, aangezien de data renteverlagingen ondersteunen.

Er zouden in dit scenario voorspelbare reacties kunnen optreden, die negatief kunnen zijn voor aandelen en positief voor de Amerikaanse dollar. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze de langlopende zogeheten Fed Put-verwachting zullen uitwissen. Dat suggereert dat de risico-rendementsverhouding nog steeds kan neigen naar positionering voor renteverlagingen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20026 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht