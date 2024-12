Charu Chanana (Saxo): ‘Verwachtingen bij rentebesluit Fed’

Er wordt algemeen verwacht dat de Federal Reserve woensdag een renteverlaging van 25 basispunten zal doorvoeren, waarmee de bandbreedte voor de beleidsrente wordt teruggebracht tot 4,25-4,50%. Nu de stappen van de Fed steeds meer datagedreven worden, zullen investeerders nauwlettend letten op de toon van de toelichting van Fed-voorzitter Powell en de bijgewerkte Summary of Economic Projections (SEP), met name de dot plot, die inzicht biedt in het rentepad voor 2025 en daarna. Dat stelt Charu Chanana, hoofdbeleggingsstrateeg bij Saxo.

De Fed Funds futures laten een waarschijnlijkheid van 95% zien van een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de komende vergadering, na een soortgelijke zet in november.

Het werkloosheidspercentage is in november licht gestegen tot 4,2%, terwijl de arbeidsparticipatie is afgenomen. Deze vertraging van de sterkte van de arbeidsmarkt zou extra renteverlagingen kunnen rechtvaardigen om te voorkomen dat de arbeidsmarkt te slap wordt.

De kosten van huisvesting, die een grote rol spelen bij inflatie, beginnen daarnaast te dalen omdat nieuwe huurcontracten worden heronderhandeld. Omdat huisvesting eerder een hardnekkig probleem was voor de inflatie, maakt deze daling renteverlagingen waarschijnlijker.

Signalen hawkish verlaging

Hoewel de renteverlaging bijna volledig is ingeprijsd, zal de markt gespitst zijn op signalen van een ‘hawkish verlaging’. Dit betekent dat de Fed weliswaar haar beleid versoepelt, maar ook voorzichtigheid kan betrachten over het tempo van toekomstige verlagingen. Dit kan via de bijgewerkte dot plot van het comité of via de persconferentie van Powell.

De dotplot, die laat zien wat elk lid van de FOMC verwacht over de rente, is belangrijk voor hoe de markt reageert. Het geeft een kijkje in hoe de Fed denkt. Vooral de dots voor 2025, 2026 en 2027 zijn interessant, omdat ze aangeven hoe snel de Fed verwacht de rente te verlagen.

De vorige dotplot voorspelde vier renteverlagingen (100 basispunten) in 2025, maar dat kan nu worden bijgesteld naar drie of zelfs twee verlagingen vanwege blijvende inflatierisico’s. De meeste analisten denken dat de dot voor 2025 zal stijgen van 3,375% naar 3,625%, wat neerkomt op drie renteverlagingen volgend jaar. Als de dot echter stijgt naar 3,875%, wat slechts twee renteverlagingen zou betekenen, zou dat de markt flink verrassen.

Risicovolle activa

Als de Fed in 2025 minder verlagingen signaleert, kunnen risicovolle activa zoals aandelen opnieuw volatiel worden. Een agressieve toon zou neerwaartse druk kunnen uitoefenen op de waarderingen van aandelen, met name groeiaandelen die gevoeliger zijn voor hogere rentetarieven.

Andere sectoren die gevoelig zijn voor rentetarieven, zoals huizenbouwers en smallcaps, zouden ook met tegenwind te maken kunnen krijgen. Beleggers overwegen wellicht om over te stappen op defensieve sectoren zoals nutsbedrijven en consumptiegoederen als de Fed een langzamer tempo van verlagingen signaleert.

Als de dotplot wijst op een hogere eindrente of minder verlagingen in 2025, kan de yieldcurve afvlakken, waarbij de kortetermijnrendementen stijgen ten opzichte van de langetermijnrendementen. Dit kan obligaties met een korte looptijd blootstellen aan neerwaarts risico naarmate de rendementen stijgen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Volg mij via





