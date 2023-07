China bestelt nog snel extra machines bij ASML

De cijfers die ASML vandaag publiceert over het tweede kwartaal van 2023 zijn beter dan analisten en het management zelf hadden verwacht. De omzet kwam uit op €6,9 miljard, de winst op €1,9 miljard en ook de bruto winstmarge verbeterde naar 51,3%. Voor heel 2023 verwacht de makers van chipmachines uit Veldhoven nu een omzetstijging tussen de 25% en 30%. Het aandeel koerst licht hoger in lijn met de markt, meent eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Het wordt interessant wanneer we kijken waar de meevaller vandaan komt. Bedrijven uit China kochten meer en dan met name de machines (DUV immersie) die vanaf 1 september 2023 een exportvergunning nodig hebben. Het marktaandeel van Chinese klanten in de omzet van ASML steeg van 8% in het eerste kwartaal naar 24% in het tweede kwartaal. Dat is niet uniek (het eerste kwartaal van 2022 gaf eenzelfde beeld), maar opvallend is het wel. Zijn deze bestellingen eenmalig voordat het niet meer kan? Vanmiddag tijdens de conference call wordt het management ongetwijfeld om een nadere toelichting gevraagd.

Wat verder opvalt aan de cijfers is de nieuwe orderinstroom voor een bedrag van €4,5 miljard. Dat is hoger dan de €3,6 miljard in het eerste kwartaal, maar duidelijk lager dan bijvoorbeeld de €8,5 miljard van een jaar geleden. Voorzichtig geworden door de economische omstandigheden heeft waarschijnlijk het Taiwanese TSMC (met achter zich Apple als grootste klant) enkele orders uitgesteld. Het totale orderboek blijft goed gevuld (was €38,9 miljard, is nu €38 miljard) en is daarmee nog steeds ver boven de huidige capaciteit.

Concluderend kunnen we stellen dat het wegvallen van grote orders uit China op langere termijn wel degelijk van invloed kan zijn op de groeicurve van ASML. De exportbeperkingen zijn echter op dit moment een tijdelijke maatregel, die bij een ander geopolitiek klimaat in de toekomst minder remmend hoeft te zijn. Hoe heet de soep wordt gegeten zal moeten blijken.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht