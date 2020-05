China ETF kan omhoog

Chinese aandelen vergelijken met westerse markten, zoals Schroders heeft gedaan, is een beetje dommig. Het is appels met peren vergelijken, maar de kern van de boodschap is juist: China is aantrekkelijk.

“China was het initiële centrum van de Covid19-uitbraak, maar is ook het eerste land dat de lockdown versoepelde.” Jack Lee, fondsmanager China A-shares bij Schroders: “Als gevolg daarvan doen de Chinese aandelenmarkten het nu beter dan de meeste andere landen. En vanzelfsprekend trekt dat volop de aandacht van beleggers.” Uit de omzet van de iShares China ETF blijkt dat niet, want die staat onder druk.

Kristjan Mee, strateeg bij Schroders, mag dan als motief aandragen dat sprake is van een hoge participatie van particuliere beleggers. Maar die heeft momenteel niet de omvang van een stuwende kracht. De belangstelling voor Chinese, Japanse, Europese aandelen groeit alleen als de Amerikaanse markt stijgt. Chinese beleggers laten zich pas echt in groten getale zien als de huizenmarkt onder druk staat, en daar is geen sprake van.

Waarom toch aantrekkelijk

De gebrekkige vergelijking van Schroders is geen reden om Chinese aandelen te mijden. Ze horen thuis in een breed gespreide portefeuille. Kies voorlopig enkel en alleen voor een ETF, omdat bij beleggers veelal de deskundigheid van de bedrijven ontbreekt en het proces van liberalisering van de Chinese aandelenmarkt nog niet is voltooid. De iShares China ETF noteert 62,13 euro. Op 64 euro ligt een dubbele top. Bij een doorbraak mag wordt gedacht aan een stijging naar 75 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

