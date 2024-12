China ETF voor alerte beleggers

In een recent rapport van CNBC wordt gemeld dat de consumentenprijzen in China minder zijn gestegen dan verwacht, wat een indicatie is van de afkoelende economie. In november 2024 stegen de consumentenprijzen met 1,6% op jaarbasis, een afname ten opzichte van de 1,9% in oktober. Dit komt te midden van zorgen over een aanhoudende handelsoorlog en een zwakkere binnenlandse vraag. De producentenprijzen daalden zelfs met 3,3%, wat de druk op de winstgevendheid van bedrijven vergroot.

Analisten wijzen erop dat de afname in prijsstijgingen duidt op een zwakkere economische groei, veroorzaakt door zowel binnenlandse als externe factoren. De handelsoorlog met de Verenigde Staten en wereldwijde economische onzekerheid hebben de situatie verergerd. De Chinese overheid heeft geprobeerd de economie te stimuleren door middel van monetaire en fiscale beleidsmaatregelen, maar de resultaten blijven achter. De lagere inflatiecijfers kunnen de centrale bank ertoe aanzetten om verdere stimulansen te overwegen. In een tijd waarin de economische vooruitzichten onduidelijk zijn, blijft de focus op de consumentenbestedingen cruciaal voor de hersteldynamiek van China.

Bovengrens iShares MSCI China ETF ligt iets boven de 5.60 euro. OP die stijging vanaf 4,69 euro moeten alleen alerte beleggers inspelen.

Eddy Schekman

