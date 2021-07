China neemt aan gewicht toe in indices

China blijft sterk ondervertegenwoordigd in de wereldwijde indices. Het maakt slechts ongeveer 5% uit van de MSCI All Countries World Index, terwijl zijn economie maar liefst 17% van het totale wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) vertegenwoordigt.

Deze anomalie wordt echter kleiner en Irmak Surenkok, Portfolio Specialist, Emerging Markets bij T. Rowe Price, verwacht dat het gewicht van China in de wereldwijde indices de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.

Er zijn ook belangrijke inefficiënties inherent aan de Chinese markten waarvan met actieve aandelenselectie gebruik kan worden gemaakt om sterke alphakansen te vinden. De MSCI China Index bestaat bijvoorbeeld uit iets meer dan 700 aandelen met ongeveer 13% vertegenwoordiging van A-aandelen, maar het hele Chinese beleggingsuniversum omvat meer dan 5.200 aandelen met 65% daarvan in A-aandelen. De markt is ook sterk retail-gedreven, vooral de A-aandelenmarkt, wat betekent dat daar marktinefficiënties kunnen optreden. Momenteel is ongeveer 80% van de omzet op de A-aandelenmarkt afkomstig van kleine beleggers, waarbij de gemiddelde houdperiode slechts 17 dagen bedraagt. Dit heeft voor een grote snelheid en liquiditeit op de markt gezorgd, maar biedt fundamentele beleggers ook de gelegenheid om in potentieel verkeerd geprijsde activa te beleggen.

Kijk verder dan megacaps

Veel buitenlandse beleggers denken dat het beleggingsuniversum van China zich beperkt tot de MSCI China Index of de A-aandelenmarkt, zoals weergegeven in de CSI 300 index, waar veel van de Chinese megacap bedrijven in zijn opgenomen. Maar er liggen ook enorme kansen voorbij deze large- en megacaps die beleggers wellicht over het hoofd zien. In feite is het belegbare universum in China de afgelopen 20 jaar vervijfvoudigd. Alleen al in de eerste drie maanden van 2021 vonden ongeveer 300 beursintroducties in China plaats. China heeft nu de VS op dat gebied ingehaald.

Zoek de toekomstige winnaars

Nu het merendeel van de beleggingsstromen naar de 100 grootste aandelen in China gaat (die slechts 2% van het totale beleggingsuniversum vertegenwoordigen), is er volgens Surenkok een enorme kans voor actieve beheerders om te beleggen in de aandelen die vandaag te weinig worden onderzocht en te weinig worden aangehouden. Het is echter belangrijk om stijlagnostisch te zijn en zich te concentreren op een fundamentele bottom-up benadering om potentiële toekomstige ‘winners’ vroeg in hun cyclus te identificeren, voordat ze mogelijk zijn uitgegroeid tot de mega-caps van morgen. Op die manier kunnen beleggers zich concentreren op het genereren van idiosyncratische alpha, wat ook betekent dat rendementen een lagere correlatie kunnen hebben met macrofactoren en algemene marktrendementen.

Bemoedigend is dat er in China een aantal bedrijven is met een lang groeipad. Deze potentiële ‘compounders’ of structurele groeiers kunnen aantrekkelijk zijn voor langetermijnbeleggers omdat hun potentieel vaak niet wordt onderkend door de kortetermijngerichtheid van marktdeelnemers. De allocatie aan deze bedrijven moet echter in evenwicht zijn met andere gebieden, zoals niet-lineaire groeiers en wat Surenkok speciale situatieaandelen noemt. Niet-lineaire groeiers zijn bedrijven die op het punt staan een positieve product-, sector- of oogstcyclus door te maken na de belegging. Speciale situatieaandelen zijn aandelen die tijdelijk tegenwind ondervinden of die verkocht zijn als gevolg van een technische kwestie, zoals een gedwongen verkoop.

Focus

Surenkok meent dat T. Rowe Price goed gepositioneerd is om te profiteren van de veranderingen die zich in China voordoen, nu de nadruk verschuift van “groei tegen elke prijs” naar “kwaliteitsgroei”.

Consumptie is een belangrijke pijler van de groei voor de Chinese beleidsmakers. T. Rowe Price richt zich hier op bedrijven die samengestelde groeikansen kunnen bieden, maar ook op bedrijven waar momenteel sprake is van een positieve productcyclus. De verschuiving van de binnenlandse vraag van buitenlandse merken naar lokale merken is ook belangrijk. Surenkok denkt dat veel van deze bedrijven van eigen bodem uiteindelijk een sprong voorwaarts kunnen maken en uitgroeien tot leidende bedrijven wereldwijd.

China streeft ook naar een robuust gezondheidszorgsysteem voor zijn meer dan 1 miljard inwoners, en spelers van eigen bodem maken integraal deel uit van dat plan. T. Rowe Price ziet ook steeds meer mogelijkheden om te profiteren van China’s doelstelling om een groenere economie te worden. De overgang van een koolstofintensieve economie naar een duurzamere economie biedt een ruggensteun voor de industrialisering, waarbij de steun geleidelijk verschuift van traditionele sectoren zoals olie en gas naar gemoderniseerde industriële en zakelijke dienstensectoren.

China is zeer geschikt om alpha te genereren

Voor veel beleggers biedt Azië op dit moment waarschijnlijk het grootste potentieel, en China staat daarin centraal. Volgens Surenkok is het een zeer inefficiënte markt, waardoor hij ideaal is om alpha te genereren. Zij verwacht ook dat de ondervertegenwoordiging van China in de wereldwijde indices de komende paar jaar wezenlijk zal veranderen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16242 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht