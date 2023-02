China nu kopen of even wachten

Na een snelle en forse heropeningsrally leken Chinese aandelen de afgelopen weken een pas op de plaats te maken. Maar volgens Fidelity International gaat het slechts om een tijdelijke pauze.

In plaats van goedkope waarderingen kunnen nu de betere bedrijfswinsten het Chinese beursherstel gaan stuwen. Krijgt Fidelity gelijk?

“Sinds het begin van de Chinese rally in oktober is de winst per aandeel (WPA) namelijk nog maar met 6% toegenomen, zo blijkt uit de grafiek van de vermogensbeheerder. Dat is nog een eind verwijderd van de gemiddelde toename van de WPA tijdens een Chinese beursrally, dat op 25% ligt.”

Echter, geopolitieke spanningen kunnen voor onrust zorgen. De trends voor de MSCI Dragon-index (waarin ook bepaalde binnenlandse aandelen zijn opgenomen) zijn nog negatief. Het is wachten op een kentering. Verder lijkt het verloop veel op dat van midden vorig jaar. Toen daalde de index van 158 tot 117. Ook nu is een aanval op de 158 afgeslagen.

Een dip zou een mooi koopmoment zijn. China heeft qua groeimogelijkheden vele plussen op de VS en andere Westerse markten. Er zijn niet veel ETF’s die de MSCI Dragon Index volgen. Bovendien zijn deze niet in euro/yuan maar enkel in dollar/yuan, wat de valutarisico’s vergroot.

