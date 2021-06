China, Taiwan of Zuid-Korea

Waar moet je als belegger investeren: China, Taiwan of Zuid-Korea. Lale Akoner, assetmanager bij BNY Mellon, kiest voor alle 3. Charttechnisch een onverstandige keuze.

Het charttechnisch plaatje is duidelijk, althans op basis van een scan met MetaStock. China en Zuid-Korea troeven Taiwan af met een potentie van ruim 12%. Het plaatje voor China is meer in balans. Zuid-Korea biedt net als Taiwan een risico van meer dan 37% tegen 12% voor China. Mogelijk heeft dat te maken met een hogere gevoeligheid voor de techsector.

De Visie van Lale Akoner: Het beeld voor opkomende markten wordt meer diffuus, wat zal leiden tot uiteenlopende beursprestaties. China, Zuid-Korea en Taiwan staan er volgens BNY Mellon Investment Management voor komend jaar het beste voor. De snelheid van de uitrol van vaccinaties in Noord-Azië positioneert het als een duidelijke winnaar onder de opkomende landen, waarbij China en Zuid-Korea het herstel leiden. Azië verkeert over het algemeen in een goede staat vanuit het oogpunt van monetair en fiscaal beleid, omdat de meeste landen het zich kunnen veroorloven hun beleid te verkrappen als de inflatiedruk begint toe te nemen. In China staat de economie er goed voor, nu de binnenlandse consumptie aantrekt. We zien geweldige kansen in zowel de segmenten groei als waarde.”

Eddy Schekman

