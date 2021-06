China walst over Europa en VS (beurstechnisch)

De G-7 wil zich onder leiding van de VS met investeringen wapenen tegen de sterke opkomst van China. Beurstechnisch is dat een verloren gevecht.

De VS wordt weer gezien als een volwaardige partner van de andere leden van de G-7. De handen worden in elkaar geslagen met investeringen in een alternatief voor de Chinese Zijderoute. VS-president Biden probeert ook de handen op elkaar te krijgen om China te confronteren met het schenden van de mensenrechten van de moslim Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’. China ontkent dat en zal nooit inmenging van buitenaf accepteren.

De VS voelt al enige jaren de hete adem in de nek van het sterk groeiende China, wat op termijn een bedreiging kan zijn voor de positie van de VS op de wereldhandelsmarkt, de dominantie van de dollar en de positie van de Amerikaanse aandelenmarkt.

Inhaalslag

Bij een groei van de Chinese economie met 5% per jaar, 3% van de Amerikaanse en 2% van de Europese, zal het Chinese BNP vanaf 2028 groter zijn dan het Amerikaanse en van 2044 groter dan de G-7 en andere landen in de eurozone.

Waarderingen

De waarderingen voor de belangrijke aandelenmarkten lopen sterk uiteen. Voor Amerikaanse aandelen wordt rond de 33 keer de winst betaald na een stijging van het koersgemiddelde met 13% dit jaar (alleen de Nasdaq komt niet boven de 9,5%). In Europa steeg het koersgemiddelde met 15%, waardoor de koers/winstverhouding op bijna 28 ligt. In Japan steeg het koersgemiddelde met 5%; de koers/winst bedraagt 16,8. In China kwam de koersstijging uit op 4%; de koers/winst bedraagt 17,4.

De Amerikaanse en Europese markten weten regelmatig nieuwe historische beursrecords neer te zetten. De Nikkei zal nog met 30% moeten stijgen om boven het record van 37.000 uit 1990 te komen. Shanghai zal zelfs met bijna 65% moeten stijgen voordat sprake is van een aanval op de top van 6.955 uit 2007. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat beleggers in toenemende mate een sterkere focus hebben op Azië en China in het bijzonder.

