China’s problemen verbergen kansen

De problemen in China, zoals lockdowns, meer regelgeving voor techbedrijven en vergrijzing, betekenen niet dat er in de rest van Azië geen beleggingskansen te vinden zijn. “Vooral wat betreft waarde- en dividendaandelen zien wij in de rest van Azië veel mogelijkheden om op de lange termijn duurzame beleggingsrendementen te genereren”, zegt Zoe Kan van Newton Investment Management.

Volgens Kan zijn er in Azië op dit moment genoeg liquide middelen om meer dividenden uit te betalen dan in andere periodes. “Dit is het gevolg van de lagere schulden van de bedrijven in vergelijking met de rest van de wereld. De betalingen aan de aandeelhouders blijven dus redelijk op peil.” De Aziatische markten zagen eenzelfde sell-off als andere regio’s, maar volgens Kan zijn de groeicijfers in de regio nog steeds robuust.

Bovendien, zo benadrukt Kan, stijgt de inflatie in Azië maar is deze nog altijd lager dan in de VS en het Verenigd Koninkrijk. “Een groot deel van de regio komt nog maar net uit de Covid-lockdown en heropent de grenzen, waardoor herstel kan plaatsvinden. Beleidsmakers hebben daarom wellicht meer flexibiliteit dan in het Westen.”

Ondanks de problemen in China is het volgens Kan goed mogelijk dat de Chinese aandelenmarkten op korte termijn een opleving laten zien, gelet op de forse correctie in de afgelopen maanden. Toch heeft Kan haar positie in China inmiddels verder verkleind, met slechts enkele selectieve beleggingen en mijdt ze Chinese staatsbedrijven om zo minder gevoelig te zijn voor het beleid van de Chinese overheid.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17439 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht