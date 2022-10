China’s risicopremie stijgt

Chinese aandelen staan aanzienlijk lager na de wisseling van het leiderschap in het weekend. Nu beleggers hun visie op de groei van de particuliere sector op de langere termijn steeds lager bijstellen, worden Chinese aandelen verkocht tegen een historische korting op Amerikaanse aandelen als teken van een stijgende risicopremie op Chinese aandelen. Deze stijgende aandelenrisicopremie houdt ook een risico in voor de Amerikaanse aandelenmarkt, aangezien veel Amerikaanse bedrijven een grote omzetblootstelling aan China hebben. De Visie van Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo.

Er zijn slechte dagen in de aandelenmarkt wanneer alles te koop staat en de liquiditeitseffecten alle aandelen over de klif drijven, en dan zijn er dagen waarop een geïsoleerde aandelenmarkt keldert, zelfs wanneer de meeste andere aandelenmarkten stijgen. Dat laatste gebeurde in de handelssessie van vandaag, toen de Hang Seng Index met 6% daalde en de CSI 300 (de Chinese index op het vasteland) met 3% daalde, omdat beleggers besloten eerst te verkopen en later vragen te stellen na de verschuiving in het Chinese leiderschap in het weekend.

Zullen internationale beleggers hun blootstelling aan China heroverwegen?

De gebeurtenissen van het weekend in China zijn waarschijnlijk het hoogtepunt van een lange reis, waarin China steeds mee r nadruk legt op het belang van de publieke sector boven de particuliere sector, zoals vervat in het Chinese beleid van “Gemeenschappelijke Welvaart”. De prijsactie in Chinese aandelen spreekt boekdelen als we zien dat de tuimelende Hang Seng Prijsindex handelt op niveaus die sinds de wereldwijde financiële crisis in 2009 niet meer zijn voorgekomen, ook al is de total return index minder somber en staat hij pas op een niveau dat voor het laatst in 2013 is gezien. Nog belangrijker is dat het verschil in aandelenwaardering tussen de Hang Seng Composite Index en de S&P 500 tot zeer lage niveaus is gedaald (60% onder de S&P 500), waarbij de Hang Seng Composite Index nu wordt gewaardeerd op slechts 6,8 keer de winst.

Het verschil in waardering weerspiegelt de toenemende politieke risicopremie en het lagere vertrouwen in de onderliggende Chinese winsten, aangezien de gemeenschappelijke welvaart waarschijnlijk een rem zet op de winstgroei in de particuliere sector op langere termijn. De afgelopen jaren handelden Chinese technologiebedrijven vaak tegen hogere aandelenwaarderingen dan hun collega’s in Silicon Valley, maar sinds de invoering van de Gemeenschappelijke Welvaart is de situatie drastisch veranderd met lagere winst- en omzetgroei bij Chinese technologiebedrijven, wat tot enorme verliezen voor beleggers heeft geleid. Wij handhaven uit voorzorg een onderwogen positie in Chinese aandelen. Zoals wij in eerdere aandelennota’s hebben opgemerkt, zijn landen als India, Vietnam en Indonesië de grote winnaars van de huidige herschikking van de wereldwijde toeleveringsketens en overwegen zij dus een Aziatische blootstelling.

Een toenemende risicopremie op Chinese aandelen leidt natuurlijk tot de vraag of de Amerikaanse aandelenmarkt plotseling zou kunnen worden opgeschrikt door een herprijzing van zijn blootstelling aan China. Is een dollar vrije cashflow in China evenveel waard als een dollar vrije cashflow uit de VS of Europa? Ongetwijfeld niet, en hoewel dit tot uiting is gekomen in de herwaardering van veel halfgeleiderbedrijven (ook deels als gevolg van de Amerikaanse CHIPS-wet) is dit niet volledig tot uiting gekomen in meer consumentgerichte aandelen zoals Apple en Tesla. Met ongeveer 20% van zijn inkomsten uit China zou het risicoprofiel van Apple kunnen stijgen door het risico van een plotselinge herwaardering als gevolg van een Chinese risicopremie op aandelen. Tesla haalt 25% van zijn inkomsten uit China en heeft dus ook een aanzienlijke blootstelling aan China die momenteel niet tot uiting komt in zijn aandelenwaardering. Zoals wij in onze vorige aandelennota’s hebben aangegeven, zijn Apple- en Tesla-aandelen van groot belang voor het bredere aandelensentiment.

Beleggersstromen naar Chinese aandelen en bedrijven met een grote blootstelling aan China

Terwijl prijsactie één verhaal over China vertelt, vertellen beleggersstromen in ETF’s die MSCI China A-aandelen volgen een iets ander verhaal. Het aantal uitstaande aandelen (in wezen hoeveel kapitaal er in een onderliggende index zit) is in de loop der jaren gestaag toegenomen naarmate de Chinese kapitaalmarkten zijn opengesteld. Dit heeft geleid tot meer opname in EM- en wereldwijde benchmarkindexen van aandelen en obligaties. Terwijl wij een aanzienlijke uitstroom hebben gezien uit ETF’s die CNY-obligaties volgen, hebben wij, althans tot voor kort, het tegenovergestelde waargenomen bij Chinese aandelen. Dalende aandelenkoersen in China hebben geleid tot toenemende beleggersstromen in een “China is goedkoop”-verhaal. Maar soms zijn dingen goedkoop met een reden (de discussie over de aandelenrisicopremie hierboven). De afgelopen maanden is deze trend omgeslagen: in augustus is de grootste UCITS ETF, die MSCI China A-aandelen volgt, begonnen met een daling van de uitstaande aandelen. Op vrijdag bedroeg de huidige drawdown -12%. Dit zou een vroeg teken kunnen zijn dat de belangstelling van beleggers afneemt.

MSCI, de toonaangevende wereldwijde aanbieder van aandelenindexen, heeft een index gecreëerd met de naam MSCI World with China Exposure Index (USD) Deze index omvat 51 bedrijven met de grootste omzetblootstelling aan China. Deze index is een goed startpunt voor beleggers die hun portefeuille aan China willen blootstellen. De 10 grootste bedrijven in de MSCI World with China Exposure Index (USD) staan hieronder.

Qualcomm

BHP Groep

Texas Instruments

Broadcom

Rio Tinto

Toegepaste materialen

Woodside Energie

Lam Research

Fortescue Metals Groep

Marvell Technologie

Zoals hierboven vermeld, zouden wij naast deze lijst willen aanvoeren dat bedrijven als Apple en Tesla een aanzienlijke omzetblootstelling aan China hebben en dus neerwaartse risico’s voor hun aandelenwaardering.

