Chinees AI-nieuws doet AEX tuimelen

De AEX is de eerste dag van de week.flink lager geopend, op nieuws vanuit China. Na vijftien minuten handelen stond de AEX 1,4% lager op 888,90 punten. De AEX kon vrijdag nog net boven de 900-puntengrens sluiten.

Met name de techfondsen stonden vanochtend flink lager. Zo verloor ASMI liefst 10% en ASML 8,3%..Beleggers maken zich zorgen over de impact van het Chinese DeepSeek, een open source model. De vooruitgang van het AI model van DeepSeek heeft vragen doen rijzen over de rekenkracht die nodig is om AI-systemen te ontwikkelen, een belangrijke motor voor AI-aandelen.

“Vorige week is in China het AI-model DeepSeek gelanceerd en het blijkt een doorslaand succes. Het anderhalf jaar geleden door de Chinese hedgefundmanager Liang Wenfeng opgerichte R1-model is blijkbaar net zo goed als dat van OpenAI en Meta Platforms. En dat met gebruik van veel minder geavanceerde en veel goedkopere chips. Bovendien wordt het programma in China gratis aangeboden”, zegt Simon Wiersma van ING.

Afgelopen week was de Amsterdamse hoofdindex een dissonant, in vergelijking met andere beurzen. De S&P 500, de Duitse DAX en de Britse FTSE zetten records neer, maar daar deed de AEX niet aan mee. Op weekbasis bedroeg het verlies voor de AEX ongeveer 1,4%.

Vrijdag was de slechtste dag voor de Amsterdamse beurs. De AEX sloot toen 0,9% lager op 901,33 punten. Shell en de chipfondsen moesten inleveren. Aan de positieve kant stonden ArceloMittal en Randstad. In de Midkap rapporteerde Signify voor de vierde keer op rij een dalende omzet. Ook maakte topman Eric Rondolat zijn vertrek bekend. Beleggers wisten geen raad met dit nieuws, want het aandeel kwam in een soort achtbaan terecht. Uiteindelijk sloot het 0,3% lager.

De S&P 500 daalde vrijdag 0,3%, net als de Dow Jones index. De Nasdaq sloot 0,5% lager. Texas Instruments daalde 7,5%, na lagere resultaten in het vierde kwartaal en een winstverwachting voor het lopende kwartaal die achterbleef bij de verwachting.

Later deze week komen vier van de Magnificent 7-aandelen met hun kwartaalcijfers en vooruitzichten. Vanwege de hoge verwachtingen en waarderingen van Amerikaanse (tech)bedrijven is er geen enkele ruimte voor tegenvallers.

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld. De Hang Seng in Hongkong steeg 1 procent, terwijl de Japanse beurs 1 procent verloor.

