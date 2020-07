Chinese beurs hard onderuit. Wat nu? ETF dumpen?

De Chinese aandelenmarkten zijn vandaag met rond de 4% gedaald. Wat staat beleggers te wachten.

Oplopende spanningen tussen China en de VS zijn de oorzaak voor de koersklappen. De Amerikaanse ambassade in Chengdu moet op last van Beijing worden gesloten na vergelijkbare gedwongen sluitingen in de VS van Chinese ambassades. De Koude Oorlog lijkt een feit.

Het gevaar is niet uitgesloten dat de VS tijdens de machtsstrijd troepen richting Hong Kong en de Oost-Chinese Zee zullen dirigeren. Als belegger moet je met van alles rekening houden. De VS blijft jagen. China blijft als een vuurspuwende draak haar grenzen bewaken.

Het gaat niet om wie gelijk heeft, maar om wat met de Chinese aandelenmarkten kan gebeuren. De iShares MSCI China ETF noteert 6,54 euro. De ondergrens ligt op 5,80 euro. Het charttechnische risico bedraagt 11%.

