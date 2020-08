Chinese beuswaarderingen onderstrepen de technologische kracht

Zowel de beurs van Shanghai als die van Shenzhen zijn de strijd aangegaan voor de marktintroductie van techbedrijven.

Het is deels een antwoord op de houding van VS-president Trump om de regelgeving voor Chinese beursbedrijven te versterken, wat niet verwonderlijk is na enkele frauduleuze ontwikkelingen, in belangrijke mate gebaseerd op het opblazen van de eigen cijfers.

Hervormingen op Shanghai’s Start Market hebben geleid tot een dominante positie, waardoor volgens CNBC Hong Kong en New York als ‘s werelds tweede grootste IPO-markten werden overtroffen. IPO’s zullen meer zijn gebaseerd op een informatiereferendum dan op basis van strenge regels. “Lagere normen hebben echter de neiging om meer frauduleuze activiteiten aan te trekken”, meent Brian Bandsma, fondsmanager bij Vontobel Asset Management.

Chinext (Shenzhen) gooit verruiming van de handelsmogelijkheden in de strijd. Aandelen kunnen nu tot 20% stijgen of dalen in een sessie tegen eerder 10%. Yang Tingwu, hedge fundmanger bij Tongheng Investment is bevreesd dat deze veranderingen zullen leiden tot het opblazen van een “zeer grote” technologie zeepbel.

Voor beursgenoteerde techbedrijven wordt in China 60 keer de winst betaald tegen 37 voor de Nasdaq. Het beeld voor de brede markt is precies het omgekeerde. De iShares MSCI China ETF noteert 19,3 keer de winst tegen 23,3 keer voor de iShares MSCI USA ETF. Deze waarderingen onderschrijven het beeld dat China een technologie gedreven markt/economie is geworden. In het verleden was dat infrastructuur.

De Chinext staat op 2.962 boven de weerstand van 2.580. Hierdoor is ruimte voor een stijging naar de volgende weerstand van 3.680.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15210 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht