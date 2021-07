Chinese crackdown zorgt voor fors verlies

Het is nog te vroeg om aan een herstelbeweging te denken van de Chinese bedrijven die in Amerika staan genoteerd. De crackdown gaat door.

Het proces is simpel. Chinese bedrijven die vanwege het succes op een IPO hun aandelen hebben geïntroduceerd in de VS worden aangepakt. Het draait veelal om de data. De bedrijven worden beschuldigd van het schenden van privacyregels. Chinese bedrijven die hun data niet opslaan in China ondermijnen de regels van Beijing. Alibaba, Zoom, JD.com en Didi zijn enkele bedrijven die de gevolgen hebben ervaren.

De crackdown heeft er toe geleid dat de koersen van Chinese Amerikaantjes onder zware druk staan. De Invesco Golden Dragon China ETF belegt in deze Chinese Amerikaantjes. De ETF staat alleen genoteerd in New York. Gisteren sloot de ETF op 54,74 dollar tegen 84,50 dollar in februari.

Voor de Dragon China ETF ligt een steun op 50 euro. Deze is gebaseerd op een correctie van de opgaande beweging die in 2019 is ingezet. De RSI staat even laag als begin 2020. Fundamenteel is dat geen reden om de aandelen te kopen, omdat de crackdown nog niet is voltooid.

