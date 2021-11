Chinese Didi moet VS verlaten

Het Chinese taxibedrijf Didi moet werken aan een delisting van de aandelen op de Amerikaanse beurs. De Chinese toezichthouder zou dat eisen, schrijft Bloomberg.

Centraal bij de ‘beslissing’ staat de controle over de data, een steeds belangrijkere voorwaarde om toegang te hebben tot de Chinese markt. Steeds meer bedrijven krijgen daar mee te maken. Het is iets dat al ongeveer 2 jaar boven de markt hangt. In feite is sprake van een ontwikkeling dat China een vrijwel volledig onafhankelijk entiteit gaat worden. Met 1.400 miljoen inwoners kan het land daarop aansturen. Door de decennia heen zie je dat wie of wat China probeert te overheersen het land wordt uitgejaagd. Wat dat betreft is het geen verschil tussen vijandige militaire eenheden en bedrijven.

Het Japanse SoftBank is een belangrijke aandeelhouder van Didi. Softbank staat vandaag 5,2% lager op 6.336 yen. De aandelen van Didi zullen waarschijnlijk een nieuwe notering krijgen op de beurs van Hong Kong.

