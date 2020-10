Chinese groei moet komen van tech en consumptie

Vanaf aanstaande maandag gaat de Chinese Communistische Partij voor vier dagen in conclaaf, tijdens het Vijfde Plenum van het 19de Centraal Comité. Het congres moet een blauwdruk opleveren van het 14de vijfjarenplan, en de bijhorende economische doelstellingen voor 2021-2025.

Volgens Aberdeen Standard Investments zullen er geen grote structurele hervormingen aangekondigd worden, maar gaat het eerder om een voortzetting van de huidige plannen. Enkele kleinschaligere hervormingen van de inkomstenbelasting en het eigendomsrecht behoren wel tot de mogelijkheden met de bedoeling de economische groei in China te stimuleren.

Verwacht wordt dat de ‘dubbele circulatie’ een prominente plaats krijgt op het Congres. Met deze strategie wil president Xi Jinping de Chinese groei minder afhankelijk maken van de export, en tegelijk de technologische innovatie en de binnenlandse bestedingen stimuleren. Ook de ontwikkelingsdoelstellingen voor 2035 komen aan bod op het Congres.

Een van de Chinese doelstellingen op langere termijn is het wegnemen van risico’s in de financiële sector. “Het aantal staatsbedrijven kan wel eens sneller inkrimpen dan officieel aangekondigd wordt. De recente problemen van Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar in China, illustreren hoe moeilijk het is om de risico’s in evenwicht te brengen met de groeidoelstellingen. Het bedrijf heeft grote moeite om zijn complexe schuldenweb van meer dan 120 miljard dollar af te lossen, en de autoriteiten zullen moeten beslissen of en hoe ze in willen grijpen.”

Hoewel de kans klein is, kan het Vijfde Plenum toch nog een verrassing opleveren. “President Xi verraste de VN bijvoorbeeld toen hij zei dat China tegen 2060 CO2-neutraal wil zijn. Dat is een zeer ambitieus doel en vereist een drastische ommezwaai in de energievoorziening. Er zou meer dan 15.000 miljard dollar geïnvesteerd moeten worden om dat doel te bereiken.”

Voor China kan het klimaat een van de weinigen thema’s worden waar internationale samenwerking nog mogelijk is, en dat de geopolitieke spanningen kan helpen verlichten. “Maar de mate waarin dat lukt, hangt natuurlijk af van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, en of Biden al dan niet president wordt.”

