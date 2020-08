Chinese Nio scheurt Tesla voorbij

Voor welke aandelen hadden de beleggers in juli belangstelling. Op het platform van DeGiro werd massaal in auto’s gestapt.

In tegenstelling tot eerder dit jaar, was het niet Tesla die de kaart domineerde. NIO was voor het eerst te zien op de kaart en werd het meest verhandeld in vier van onze landen.

Voor het geval dat u niet bekend bent met NIO, dit bedrijf produceert elektrische auto’s en heeft haar hoofdkantoor in Shanghai. Hoewel NIO de volledige resultaten van het tweede kwartaal van 2020 nog niet heeft vrijgegeven, heeft het bedrijf begin juli een update uitgebracht. Deze update werd positief ontvangen door investeerders. NIO meldde dat het in het tweede kwartaal, 10.331 voertuigen heeft opgeleverd, een stijging van 190,8% op jaarbasis. Oprichter en CEO William Bin Li gaf aan dat dit de beste kwartaalprestaties zijn in de geschiedenis van het bedrijf. Aan het einde van de maand stegen de aandelenkoersen met bijna 55%.

Ook Tesla boekte een stijging in juli, de aandelenkoersen stegen met 32,50%. Ondanks de pandemie hebben de prestaties van de aandelenkoersen van Tesla dit jaar een indrukwekkend verloop doorgemaakt. In juli zette het momentum door en bereikten de prijzen een nieuw intraday-hoogtepunt dat de grens van $1.700 overschreed. Net als bij NIO kondigde Tesla aan het begin van de maand de kwartaalleveringen aan. Er werden 90.650 voertuigen afgeleverd, wat volgens Bloomberg de gemiddelde schatting van analisten overtreft. Zij voorspelden namelijk 83.000 voertuigen.

Grootste koersverandering

De bedrijven die in juni de grootste prijsbeweging zagen, waren Biomed Lublin en Wirecard. Biomed Lublin was deze maand de winnaar en eindigde de maand met 258,21%. Wirecard stond aan de andere kant van dit spectrum met een koersdaling van 66,21%.

Biomed Lublin

Biomed Lublin is een small-cap biotechbedrijf gevestigd in Polen. Het bedrijf produceert en distribueert geneesmiddelen te verkrijgen op recept en andere medische producten.

Net als veel andere farmaceutische bedrijven werkt Biomed Lublin aan een medicijn voor COVID-19. Het medicijn is afgeleid van plasma van gezonde personen die COVID-19-antilichamen hebben. Begin juli heeft het bedrijf een overeenkomsten gesloten met meerdere bloedbanken waarbij het geschonken plasma zal gebruiken voor de productie van het medicijn. Na de productie worden klinische proeven gestart.

Wirecard

Na een boekhoudschandaal dat ertoe leidde dat Wirecard faillissement aanvroeg en de aandelenkoersen in juni met 93,94% daalden, bleven de koersen ook in juli dalen.

Volgens een gedeelte genaamd ‘Transparantie’ op de website van Wirecard, gaat het bedrijf vooruit met een voorlopige insolventieprocedure voor haar activa. Eind juli werd gemeld dat er ruim 140 belanghebbenden waren voor de kernactiviteiten of verbonden ondernemingen.

