Chinese tegenmaatregelen vallen slecht bij beleggers

De AEX is dinsdag licht lager geopend. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,35% lager op 913 punten. Beleggers moesten het vele nieuws rond de Amerikaanse importheffingen verwerken. Chinese tegenmaatregelen vielen slecht bij beleggers.

Bij de kleinere fondsen verloor Tomtom vanochtend ruim 10%, als gevolg van een groter dan verwacht kwartaalverlies. Netto leed TomTom een verlies van 5,7 miljoen euro, waar analisten waren uitgegaan van een verlies van 2 miljoen euro

Afgelopen nacht werd bekend dat de Amerikaanse president Trump de invoering van tarieven op Canadese goederen een maand gaat uitstellen. Volgens de Canadese premier Trudeau zijn afspraken gemaakt over betere grensbewaking, komt er één aanspreekpunt over het tegengaan van de drug fentanyl en zullen drugskartels worden gezien als terreurorganisaties. Verder werd ook bekend dat de Chinese regering een importheffing van 15% gaat rekenen voor alle kolen en aardgas (lng) die vanuit de Verenigde Staten naar het land komen. Dat doet China als reactie op Donald Trump die een tariefverhoging op Chinese producten heeft aangekondigd.

“Dit ‘spel’ zal Trump vaker en met meer landen gaan spelen om een deal te maken. Zoals we gisteren zagen, zal dit leiden tot nervositeit en volatiliteit op de financiële markten. Ook de economische groei zal worden geraakt wanneer ondernemers niet precies weten waar ze aan toe zijn. De droom van Trump dat Amerika nergens last van zal hebben en alleen maar groter zal worden, is naar onze mening kiezersbedrog. De tijd zal het leren”, zegt Simon Wiersma van ING.

De AEX eindigde maandag met een min van 0,6%. Dat had nog meer kunnen zijn. Want voor bekend werd dat de Amerikaanse heffingen voor Mexico met een maand zijn uitgesteld, stond de graadmeter meer dan een procent in het rood. De heffingen zouden eigenlijk vandaag ingaan. Grote dalers in de AEX waren Exor en AkzoNobel.

De Dow Jones leverde maandag tegen het einde van de handelsdag 0,3% in, de S&P verloor 0,8% en de Nasdaq sloot 1,2% in de min. Techaandelen Nvidia en Apple verloren terrein. De grootste dalers waren maandag Amerikaanse autofabrikanten met grote toeleveringsketens in Mexico en Canada. Ook na het nieuws over het uitstel van importheffingen voor Mexico eindigden verschillende aandelen in het rood. Tesla, het bedrijf van Elon Musk, verloor 5%.

De koers van Palantir schoot gisteren nabeurs met 23% omhoog naar 102,79 dollar na de publicatie va een meevallend kwartaalbericht.

De beurzen in Azië kenden dinsdag zeer volatiele sessies. De Japanse beurs steeg uiteindelijk 0,7%. De Hang Seng in Hongkong ging liefst 2,8% omhoog.

