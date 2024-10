Chinese tijger mag wat meer brullen

Amerika, de S&P 500 plus de Nasdaq, blijven de toon zetten op de internationale aandelenmarkten over de afgelopen 12 maanden, maar Europa doet goed mee. Voor de VS wordt het moeilijker om de voorsprong te behouden.

In het oog springt de winst van Argentinië met 158%. Dat is allemaal inflatie. De winst van Shanghai van 12% is een teken van economische afzwakking van China en een veel te brave houding van de China in de ogen van westerlingen. De Chinese tijger zou wat meer mogen brullen en niet alleen de klauwen uitslaan als een indringer het territorium bedreigt.

Amerika

S&P 500 +36%

Dow Jones +29%

Nasdaq +38%

Brazilië +15%

Peru +40%

Argentinië +158%

Europa

AEX +25%

Euro600 +20%

FTSE +13$

DAX +30%

CAC +10%

Italië +26%

Spanje +32%

Turkije +14%

Zweden +24%

Griekenland +21%

Azië

Nikkei +24%

Shanghai +12%

CSI 300 +14%

Hong Kong +21%

India +24%

Indonesië 14%

Taiwan +44%

