Chinese vraag stuwt grondstoffen

De CRB-index steeg sterk door de sterke (Chinese) vraag naar sommige grondstoffen.

Het wijdverbreide optimisme over de massale uitrol van vaccinprogramma’s en het verwachte wereldwijde economische herstel in 2021 hielpen ook om het sentiment onder investeerders flink positief te houden. De index klom dit jaar al 15% op, vooral dankzij stijgende olie-, koper- en voedselprijzen (met name soja, maïs en suiker).

De Chinese vraag naar koper, maïs en soja zorgde voor een krappere fysieke markten. Dat is een goede reden voor de sterk gestegen prijzen in deze markten. De olieprijzen namen toe door de vraagverwachtingen en het feit dat OPEC + de productie (ondanks hogere prijzen) nog niet verhoogde. De goudprijs daalde door stijgende reële rentes in de VS en verbeterde economische groeivooruitzichten in de VS.

Veerkrachtig

We denken dat het positieve sentiment de overhand had in de recente stijging van de grondstofprijzen. Sommige grondstofmarkten zijn inderdaad te karakteriseren als krap. De meeste markten hebben echter nog steeds een overvloed aan voorraden en voldoende productiecapaciteit.

Het feit dat het sentiment op de grondstofmarkt momenteel zo veerkrachtig is, is voornamelijk te danken aan gerichte economische ondersteuningsmaatregelen (in de bouw, infrastructuur, hernieuwbare energiebronnen) en een ruim monetair beleid met een hogere liquiditeit tot gevolg. Neerwaartse grondstofprijsrisico’s nemen sterk toe zodra de voorgenomen economische steunpakketten en/of het accommoderend monetair beleid weer wordt versoepeld.

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

