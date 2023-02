Chipoorlog gaat (voorlopig) voorbij aan Besi

Besi, een bedrijf in de semiconductorsector met een beurswaarde van €5 miljard, realiseerde in het vierde kwartaal van 2022 een omzet van €138 miljoen en een nettowinst van €40 miljoen. De omzet kwam 18% lager uit dan in het derde kwartaal, ongeveer in het midden van de eigen verwachting van -15% tot -25%. Het orderboek verraste in het vierde kwartaal met een plus van 44%.

De lagere omzet werd veroorzaakt door enerzijds minder vraag naar applicaties voor mobiele telefoons en hoogwaardige computers, in lijn met kwartaalberichten van andere bedrijven. Anderzijds verkoopt Besi in de tweede helft van het jaar altijd minder door een bekend seizoeneffect. Klanten bestellen meer machines aan het begin van het jaar om zich voor te bereiden op een piek in de verkopen tijdens de feestdagen in het vierde kwartaal.

Onze aandacht gaat uit naar de vooruitzichten voor 2023 en de kansen en bedreigingen voor beleggers in Besi. Er zijn twee duidelijke kansen: het aantrekken van de wereldeconomie en een doorbraak op het gebied van hybrid bonding.

Meer orders, ook uit China

De opvallende plus in het orderboek van 44% biedt de burger moed, maar is zeker geen reden tot een jubelstemming. Het totaal ligt nog steeds 11% lager dan in het vierde kwartaal van 2021. In combinatie met de hoge brutomarge van maar liefst 62% geeft het aan dat Besi goed gepositioneerd blijft als de vraag aantrekt door betere economische omstandigheden.

Chinese afnemers zouden daarbij de kar kunnen trekken, nu zij de strenge lockdowns achter zich hebben gelaten. Op dit moment lijkt Besi geen beperking te ondervinden van de exportrestricties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan semiconductorbedrijven, waaronder ASML.

Hoe zeker is het dat de orders in 2023 verder zullen aantrekken? Besi zelf is erg terughoudend en voorzichtig. Het bedrijf ziet nog geen bodem in de economische cyclus, verwacht een nieuwe omzetdaling tot 10% in het eerste kwartaal en verwacht tegenwind door hogere inflatie, hogere rentes en geopolitieke spanningen.

De nieuwe troef: hybrid bonding

Om relevant te blijven in een zich razendsnel ontwikkelende sector heeft Besi jarenlang geïnvesteerd in nieuwe technologie. Hybrid bonding machines, die, (te) simpel gezegd, computerchips in een apparaat met elkaar laten samenwerken, moet de specialist uit Duiven helpen om een nieuwe periode van groei door te maken. In 2022 werden de eerste 35 machines verscheept (waarvan 10 demo’s), voor heel 2023 hoopt CEO Richard Blickman op minstens 50. Hij benadrukt graag dat de verkoop van de nieuwe technologie nog maar net is begonnen en hij verwacht in 2024 en 2025 te kunnen kapitaliseren op de aanzienlijke investering. Gezien het track record van Besi is het wat ons betreft een geloofwaardig ondernemersrisico.

Conclusie

Het aandeel Besi is typisch een combinatie van een mogelijk hoog rendement, maar met een hoog risico. De belegger gericht op groei zal zich thuis voelen bij een mogelijk doorbraak in hybrid bonding. De belegger gericht op inkomen zal blij zijn dat Besi in 2023 €2,85 per aandeel aan dividend uitkeert, wat bij de huidige koers neerkomt op ruim 4%.

