Chris Iggo (AXA): ‘High yield aantrekkelijke kansen’

Ondanks de onzekere economische vooruitzichten zijn er aantrekkelijke kansen in de Amerikaanse high yield markt, aldus CIO Chris Iggo van AXA IM Core.

“Gelet op de niveaus die zowel de absolute rendementen als de credit spreads hebben bereikt, zijn de kansen voor beleggers op een positief totaalrendement in het komende jaar zijn verbeterd.”

Het aantal wanbetalingen was de afgelopen jaren zeer laag als gevolg van de lage rentes en marktliquiditeit. Bovendien hebben bedrijven hun balansen en schulden over het algemeen beter beheerd. Iggo verwacht echter dat het wanbetalingspercentage het komende jaar zal toenemen aangezien de Amerikaanse economie vertraagt.

Het kwantitatieve wanbetalingsmodel van de Franse vermogensbeheerder geeft een wanbetalingspercentage van 2,3% voor de komende 12 maanden, wat boven het gemiddelde van de afgelopen jaren is maar onder de recente wanbetalingspieken.

Consensus

De markt rekent echter op een hoger wanbetalingspercentage. “Eind juli had de index een spread-implied wanbetalingspercentage van 3,4% – een daling ten opzichte van de 4,2% een maand eerder. Dat is ruim boven onze prognose van 2,3%, wat de markt volgens ons nog steeds goedkoop maakt vanuit het oogpunt van de waardering van wanbetalingen”, aldus Iggo.

Gezien de huidige omstandigheden verwacht de CIO dat een eventuele toename van het aantal wanbetalingen eerder te wijten zal zijn aan idiosyncratische, bedrijfsspecifieke redenen dan aan iets systemisch of sectorspecifieks. Daarbij zijn er al aanwijzingen uit de obligatiemarkt dat de renteverwachtingen hun hoogtepunt hebben bereikt. “Als dit het geval is, zal het helpen de mate waarin de kredietvoorwaarden voor de hele economie verslechteren, te beperken.”

Hoewel de leenkosten voor bedrijven zijn gestegen, is het goede nieuws dat er geen “muur van herfinanciering” op komst is. Iggo: “Naar onze mening gaan bedrijven in de high yield markt deze periode van economische onzekerheid in een relatief gezonde financiële staat in. Er is ongeveer 50 miljard dollar aan high yield schuld dat het komende jaar afloopt, wat neerkomt op slechts 3% van de totale high yield markt.”

High Yield versus aandelen

Beleggers die op zoek zijn naar een “opleving van de waarderingen van bedrijfsactiva” zouden in dit stadium high yield obligaties kunnen overwegen in plaats van aandelen, vervolgt Iggo. “Er lijkt minder neerwaarts risico te zijn voor high yield rendementen in vergelijking met aandelen, gezien het feit dat waarderingen in sommige delen van de aandelenmarkt ruim boven eerdere recessieachtige niveaus blijven.”

Historisch gezien zijn high yield rendementen aanzienlijk minder volatiel geweest dan aandelenrendementen, waarbij ze ongeveer 42% van de upside van de aandelenmarkt en ongeveer 35% van de downside meekregen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat op het niveau van de individuele emittent, als bedrijven beursgenoteerd zijn, zij dividenduitkeringen aan aandeelhouders zullen stopzetten voordat couponbetalingen aan schuldeisers worden onderbroken.”

Tot slot is Iggo van mening dat vastrentende waarden in het algemeen, en high yield in het bijzonder, in een betere positie verkeren om een positieve bijdrage te leveren aan de performance van multi-asset portefeuilles. De rendementen zijn gestegen en zullen waarschijnlijk niet terugvallen naar de zeer lage niveaus die tijdens de 2021-periode.

“Inkomsten uit obligaties zullen nu waarschijnlijk een belangrijkere rol spelen in het totale rendement van portefeuilles, terwijl de stijging van de onderliggende risicovrije rente mogelijk een meer natuurlijke hedge biedt tegen de risicovollere componenten van een multi-assetportefeuille.”

Geschreven door: Eddy Schekman



