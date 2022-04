Chris Iggo (AXA IM): ‘Winstverwachtingen worden verlaagd’

In de winstverwachtingen voor aandelen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met het toegenomen recessiegevaar als gevolg van het Oekraïne-conflict. Ook het effect van het verkrappingsbeleid van centrale banken werkt doorgaans met vertraging door, waardoor winst-per-aandeelverwachtingen nog neerwaarts bijgesteld kunnen worden.

Dat stelt CIO Chris Iggo van AXA IM Core. Hij waarschuwt voor al te veel optimisme op de aandelenmarkten. Over de obligatiemarkten is hij beduidend positiever.

Door alle onzekerheid in de markt zijn de rentes aanzienlijk gestegen, de credit spreads opgelopen en veel aandelen goedkoper geworden. Dat roept de vraag op of het nu een aantrekkelijk moment is voor beleggers om in te stappen. Een lastig te beantwoorden vraag uiteraard, maar gelet op wat al is ingeprijsd, ‘staan we misschien dicht bij enkele interessante niveaus’.

Als het klopt wat de markt op dit moment aan renteverhogingen incalculeert, stelt dat volgens de CIO een bovengrens aan waar de rente uiteindelijk naartoe kan gaan. AXA IM ziet de rente op de tienjarige treasury deze cyclus pieken op 2,5%-3,0%.

Vooral de bedrijfsobligatiemarkten liggen er goed bij. Iggo: ‘De toename van de credit spreads suggereert volgens ons dat de rendementen op bedrijfsobligaties – van zowel investment grade als high yield kwaliteit – mogelijk superieur zullen zijn aan die van staatsobligaties.’

Aandelenmarkten hebben recent positief gereageerd op de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne, maar moeten volgens de beleggingsstrateeg nog afrekenen met de hogere obligatierentes, monetaire verkrapping en de verwachte winstbijstellingen.

