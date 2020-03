Chris Iggo (AXA): ‘Lager voor langer’

Vooralsnog is het wachten op goed nieuws over de coronavirusepidemie, maar het is een kwestie van tijd dat de mega-steunpakketten die afgelopen week zijn aangekondigd zich vertalen in hoge beurskoersen.

Dit schrijft Chris Iggo, CIO van AXA Investment Managers, in zijn marktvisie Iggos Insight. Volgens hem zullen de recente gebeurtenissen de financiële markten voor altijd veranderen. “Sommige financiële producten zullen verdwijnen. Sommige beleggingswijzen zullen niet overleven. En er zullen vermogens voorgoed in rook zijn opgegaan.”

Duidelijk is in elk geval dat de invloed van centrale banken groter dan ooit zal zijn, vanwege de impact van de enorme opkoopprogramma”s en kredietfaciliteiten die in het leven zijn geroepen. Zo hebben alleen de nieuwe maatregelen waar de ECB mee kwam al een omvang vergelijkbaar met 11 procent van het bbp van de eurozone, wijst Iggo.

Het adagium lager voor langer is meer van toepassing dan ooit. “Wat vast staat is wel dat de kosten om te lenen superlaag zullen zijn voor zeker een generatie”, aldus de AXA IM-strateeg. Maar tevens zal het opkopen van staats- en bedrijfsschulden beleggers weer dwingen verder te kijken. “Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere spreads op bedrijfsobligaties en hogere aandelenkoersen.”

De komende tijd zal uiteraard bepalend zijn waar de piek in het aantal coronabesmettingen zal liggen. Iggo haalt projecties aan die duiden op eind maart, begin april voor West-Europa, terwijl de VS hier nog op achter loopt. “Beter nieuws over de epidemie is nodig om de draad weer een beetje op te pakken in het dagelijks leven en op de financiële markten.”

“Het proces van minderen van risico zal ten einde komen en er zullen slachtoffers te betreuren zijn”, aldus de CIO. “Het goede is dat er nieuwe kansen aankomen voor beleggers. Blijf kalm en zoek naar waarde.”

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

