Chris Kushlis (TRP): ‘Meer begrip China’

De zwaardere regelgeving die de Chinese overheid bedrijven in vastgoed, internet, onderwijs en gaming oplegde, verraste de markten volledig. Het was ook een nuttige herinnering dat iedereen die in China wil blijven beleggen, moet proberen het Chinese regelgevingsrisico beter te begrijpen. De Visie van Chris Kushlis, strateeg bijT. Rowe Price.

Chinese regelgevers grijpen doorgaans hard in, observeren hoe de markt reageert, en krabbelen vervolgens een beetje terug als de reactie bijzonder negatief is. Op die manier kunnen de autoriteiten testen hoe ver zij kunnen reguleren zonder het sentiment zodanig te schaden dat de groei in gevaar komt. Hoewel China waarschijnlijk meer dan de meeste ontwikkelde landen bereid is een negatieve reactie van de markt op nieuw beleid te tolereren, heeft het land altijd ingegrepen om beleggers gerust te stellen en zo nodig stimulerende maatregelen te treffen als ze te huiverig werden.

Het belangrijkste verschil tussen de regelgeving in de ontwikkelde markten en die in China is transparantie: In de VS, het VK en de EU is het beleid zichtbaar in de loop van het wetgevingsproces, dat doorgaans ruimte biedt voor tegenwerking door de betrokken partijen en daardoor vele jaren kan duren voordat het wet wordt; in China verschijnt nieuw beleid doorgaans abrupt, met weinig overleg, en wordt het dienovereenkomstig veel sneller ten uitvoer gelegd. De neiging van China om zonder waarschuwing nieuw beleid aan te kondigen maakt het wel voor investeerders ingewikkelder omdat het moeilijk is om met vertrouwen te investeren als je niet weet waar de overheid gaat ingrijpen met nieuwe regelgeving.

“Gemeenschappelijke welvaart” staat niet gelijk aan communisme

Dus staat China nu op het punt het kapitalisme de rug toe te keren? Het is hoogst onwaarschijnlijk. Particuliere bedrijven in China hebben veel meer mensen in dienst dan staatsbedrijven. Zij spelen een cruciale rol bij het scheppen van banen, het verhogen van de levensstandaard, het stimuleren van innovatie en het handhaven van sociale stabiliteit. Door zich te richten op grote bedrijven die hun industrie zijn gaan domineren, kan worden aangevoerd dat Beijing alleen maar probeert kleinere bedrijven te helpen en zo een concurrerender klimaat te creëren en innovatie aan te moedigen.

Het is echter belangrijk te begrijpen dat de ideeën van de Chinese regering over hoe de particuliere sector zou moeten functioneren, verschillen van die van de meeste westerse regeringen. De uitdrukking “gemeenschappelijke welvaart” impliceert dat de autoriteiten, na de marktkrachten te hebben gebruikt om de groei te stimuleren, er nu op willen toezien dat de welvaart gelijkmatiger wordt verdeeld, wat zou kunnen betekenen dat bedrijven die te groot worden, onder controle moeten worden gehouden. Hoewel een heropleving van het Mao-tijdperk hoogst onwaarschijnlijk is, zal dus waarschijnlijk een nieuwe aanpak zichtbaar worden waarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen groei, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Rustig blijven en locale kennis zijn essentieel

De markten hebben de implicaties hiervan nog niet volledig begrepen. De recente aankondigingen van regelgeving hebben beleggers duidelijk verrast en een enorme volatiliteit van de aandelenkoersen teweeggebracht. En hoewel de gebeurtenissen van de afgelopen maanden tot een intense discussie over de risico’s van beleggen in China hebben geleid, is het nog niet duidelijk hoe de risicopremie voor regelgeving die beleggers eisen voor beleggen in het land door de laatste ontwikkelingen zal worden beïnvloed.

De meest recente acties hebben veel aandacht gekregen omdat de zwaarst getroffen aandelen die van de grootste bedrijven waren – en dus van de bedrijven die het meest in handen van beleggers waren. De redenen om in China te beleggen – de snelle groei, de groeiende middenklasse, de lage correlatie met andere markten en de ontwikkeling van “made in China”-technologie – blijven echter aantrekkelijk. Daar doet de vastberadenheid van president Xi om de in zijn ogen kapitalistische uitwassen van het huidige systeem aan te pakken niets aan af.

In afwachting daarvan meent T. Rowe Price dat de meest doeltreffende manier om in China te beleggen is om de sociale doelstellingen van de regering nooit uit het oog te verliezen, maar ze eerder zo goed mogelijk te begrijpen en dat inzicht in het beleggingsproces te integreren. Tot welke sectoren en bedrijven zullen de regelgevers zich waarschijnlijk wenden? Welke sectoren zal de regering willen bevorderen?

Op korte termijn, als de huidige repressieve reguleringsdrang voorbij is, zal de markt waarschijnlijk een onderscheid maken tussen de winnaars en verliezers. Sommige bedrijven en sectoren zullen blijvend in de problemen komen, terwijl andere zich zullen aanpassen, overleven en zelfs floreren. Het allerbelangrijkste is dat er in de komende drie tot vijf jaar een nieuwe reeks kansen kan ontstaan. Lokale kennis van de markt is dan van vitaal belang.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16730 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht