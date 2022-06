Christian Schmitt (Ethenea): ‘Tegendraads beleggen’

Terwijl andere beleggers in mei aandelen verkochten, was Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, aan het kopen. Hij legt uit waarom.

De winstvooruitzichten van bedrijven dalen naarmate de inflatie toeneemt. Hogere productiekosten verkleinen de winstmarges en de consumenten beperken hun uitgaven omdat de inflatie hun reële vermogen aantast. Deze factoren hebben de laatste tijd hun weerslag op de aandelenmarkt. “De situatie kan zelfs verslechteren, afhankelijk van wat er met de inflatie gebeurt – vooral omdat het huidige waarderingsniveau niet als aantrekkelijk kan worden omschreven, ondanks een reeds sterke daling van de koersen,” zegt Christian Schmitt Senior Portfolio Manager bij Ethenea. “De koers-winstverhouding (P/E), een klassieke heuristische waarderingsmaatstaf, suggereert dat het huidige koersniveau – van bijvoorbeeld de S&P 500 – rond het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar ligt. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat de winstmarges van de bedrijven de laatste tijd recordhoogten hebben bereikt – wat niet houdbaar zal zijn gezien de hoge inflatie. Voor de conjunctuur gecorrigeerde maatstaven, zoals de populaire Shiller P/E ratio, wijzen er daarentegen op dat de waarderingen nog steeds relatief hoog zijn.”

Gezien de samenloop van talrijke stressfactoren op middellange termijn en de lagere – maar niet goedkope – waarderingen, houdt Christian Schmitt een voorzichtige positionering van het Ethna-DYNAMISCH fonds aan. Deze voorzichtigheid blijkt onder meer uit de lage netto aandelenallocatie. In de hele maand april bedroeg die minder dan 30%. “Onlangs hebben we die echter verhoogd tot bijna 50% à 60%, in een opportunistische en anticyclische beweging tijdens een periode van oververkoop midden en eind mei,” zegt hij. “Anderzijds fungeert onze tijdelijk hoge kaspositie, die de afgelopen maanden varieerde van bijna 40% tot 70% – inclusief kasgeldsubstituten (AAA-obligaties met korte looptijd) en synthetische kasmiddelen (via aandelenafdekking) – als een stabilisator in het huidige, moeilijke marktklimaat voor risicovolle activa.”

Tegelijkertijd erkent hij dat de recente correctie op de aandelenmarkt ook veel kansen creëert op individueel effectenniveau. “Wij zijn al begonnen met het geleidelijk opbouwen van posities in kwaliteitsbedrijven en zijn van plan om dit te intensiveren van zodra de doorslaggevende stressfactoren afnemen of voldoende in de markten verrekend zijn.”

