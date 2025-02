Christoph Berger (AllianzGI): ‘Nieuwe regering kan Duitse economie nieuw leven inblazen‘

Duitsland heeft gestemd. De nieuwe zetelverdeling in het parlement is rond en velen op de kapitaalmarkt hopen op een bedrijfsvriendelijke regering. De verkiezingsuitkomst is dat er geen driepartijencoalitie nodig is om een regering te vormen. Dit maakt coalitieonderhandelingen gemakkelijker. Friedrich Merz, de leider van de CDU (centrumrechts), streeft ernaar om voor Pasen een regering te vormen. Dat kan met de sociaaldemocraten van de SPD gebeuren, stelt Christoph Berger, CIO Equity Europe, van Allianz Global Investors. De kwakkelende Duitse economie kan door de nieuwe regering nieuw leven worden ingeblazen.

In de afgelopen jaren hebben veel Duitse bedrijven zich losgekoppeld van de zwakke economische groei in Duitsland. Dit is te zien in de stijgende winsten en aandelenkoersen van DAX-genoteerde bedrijven, die in 2024 met 19% en in 2025 tot nu toe met 12% zijn gestegen. Toch halen deze

bedrijven nog steeds zo’n 20% van hun omzet uit Duitsland. Een bedrijfsvriendelijke regering zou de binnenlandse economie kunnen stimuleren en gunstigere vestigingsvoorwaarden kunnen creëren.

Belangrijke investeringen nodig

Een grote uitdaging blijft de hoge energie- en elektriciteitskosten, vooral voor energie-intensieve industrieën. Er is behoefte aan investeringen in efficiëntere stroomnetten, infrastructuur en de defensiesector. De belangrijkste investering blijft echter onderwijs, inclusief de overdracht van kennis naar bedrijven. Een aantrekkelijk klimaat voor startups en innovatie kan helpen om nieuwe technologieën commercieel succesvol te maken.

Deze noodzakelijke uitgaven zijn moeilijk te combineren met de Duitse schuldenrem, die de staatsschuld beperkt. Een versoepeling hiervan brengt echter het risico mee dat extra middelen niet efficiënt worden besteed. Als alternatief kunnen ‘speciale fondsen’ worden gebruikt: met schulden gefinancierde budgetten voor specifieke doelen. Bijvoorbeeld drie fondsen van elk 100 miljard euro voor defensie, infrastructuur en onderwijs.

Op weg naar een nieuwe coalitie

Waarschijnlijk wordt CDU-leider Friedrich Merz de nieuwe bondskanselier. Omdat de FDP en BSW niet in de Bondsdag zijn gekomen, lijkt een CDU/CSU-SPD-coalitie – een zogenaamde ‘grote coalitie’ – de meest waarschijnlijke uitkomst. Deze combinatie heeft eerder bestaan, onder andere onder Angela Merkel. Om de schuldenrem te wijzigen, is echter een tweederdemeerderheid nodig, wat betekent dat steun van de oppositie of alternatieve financieringsmethoden, zoals speciale fondsen, noodzakelijk zijn.

Merz heeft campagne gevoerd voor lagere belastingen, minder regels en minder sociale uitgaven, terwijl de SPD juist de nadruk legde op sociale rechtvaardigheid, investeringen in onderwijs en infrastructuur, en lagere energiekosten. In welke mate de partijen compromissen zullen sluiten, blijft afwachten. Wel zijn er enkele gedeelde prioriteiten, zoals investeringen in infrastructuur, hernieuwbare energie en digitalisering.

Invloed op de kapitaalmarkt

Een bedrijfsvriendelijke regering kan de Duitse economie nieuw leven inblazen, vooral door belastingverlagingen en deregulering. Dit zou ook de binnenlandse consumptie stimuleren. Duitsland zal daarnaast een actievere rol moeten spelen in de EU en de wereld, vooral gezien de onzekerheden rond het tweede presidentschap van Donald Trump.

Hervormingen zijn nodig om bureaucratische lasten te verlagen en het concurrentievermogen van Duitsland en de EU te versterken. Merz pleit voor minder regelgeving en het principe ‘één nieuwe regel, twee oude regels weg’.

Sectoren die kunnen profiteren

Vanuit beleggingsperspectief zijn er enkele sectoren die baat kunnen hebben bij een nieuwe coalitie:

Kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s) : Minder bureaucratie verlaagt hun vaste kosten en een sterkere binnenlandse vraag werkt positief voor hen.

: Minder bureaucratie verlaagt hun vaste kosten en een sterkere binnenlandse vraag werkt positief voor hen. Digitale en energie-infrastructuur : Bedrijven die inzetten op AI en digitalisering, bijvoorbeeld in gezondheidszorg, bouw en overheidsdiensten, profiteren van een innovatievriendelijk klimaat.

: Bedrijven die inzetten op AI en digitalisering, bijvoorbeeld in gezondheidszorg, bouw en overheidsdiensten, profiteren van een innovatievriendelijk klimaat. Defensie en cyberveiligheid: Door stijgende defensiebudgetten kunnen bedrijven in deze sectoren groeien.

Samengevat kan een nieuwe regering met een focus op investeringen, lagere belastingen en minder bureaucratie een positieve impuls geven aan de Duitse economie en de kapitaalmarkt.

