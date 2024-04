Cijfers domineren marktsentiment

Cijfers domineren het marktbeeld. De AEX opende 0,9% hoger 873,63, vooral door de tech-aandelen.

AkzoNobel wil nieuwe groeimarkten aanboren als in Vietnam. Kennelijk heeft de markt er niet veel vertrouwen in. De koers staat 1,3% lager op 66,06 euro. Randstad heeft omzetklappen moeten verwerken door de ontwikkeling van de economie. De koers is zelfs 7% lager.

Dit jaar gaat de helft van de wereldbevolking naar de stembus. De geopolitieke risico’s nemen hierdoor toe, maar niet overal en niet iedere verkiezing heeft gevolgen voor de financiële markten. “Alleen als de campagnes en de uitslag een wezenlijke invloed hebben op de economie, kan dit een weerslag hebben op financiële markten. De volatiliteit die dit veroorzaakt biedt kansen voor actieve beleggers om relatief goedkoop in aandelen te stappen”, aldus Fabiana Fedeli, CIO-aandelen bij vermogensbeheerder M&G in de nieuwe multi-asset outlook: ‘Bulls, bears and ballot boxes’.

“Als Trump de verkiezingen in de VS wint, is dat geen goed nieuws voor een duurzame en CO2-vrije toekomst. Trump heeft al verklaard dat hij de $ 400 miljard die Biden heeft toegezegd aan investeringen in groene energie en het klimaat terugdraait. Ook de farmaceutische sector staat nog steeds onder druk vanwege de onzekerheid over het beleid van een president Trump ten aanzien van de prijzen van medicijnen”, stelt Fedeli. In het Verenigd Koninkrijk wordt volgens de beleggingsstrateeg met optimisme uitgekeken naar de waarschijnlijke overwinning van de Labour Party. “Labour heeft zich de laatste tijd een stuk bedrijfsvriendelijker getoond en dat geeft beleggers hoop op een periode van meer politieke stabiliteit.”

De Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. In Europa doen de DAX, IT40 en AEX het relatief goed met winsten oplopend van 0,6% tot 1,4%. Euro/dollar 1,0656. Brent +0,3% op 87,21 dollar door de geopolitieke spanningen.

