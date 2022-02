Cijfers Fugro een grote verrassing

Fugro heeft meevallende en naar eigen zeggen sterke resultaten behaald in de verslagperiode.

De grootste opsteker is dat het jaar werd afgesloten met een winst van 71,1 miljoen euro tegen een verlies van 174 miljoen in 2020. Omzet en bedrijfsresultaat ontwikkelden zich beter dan verwacht. Deels komt dat door de verschuiving van de bedrijfsactiviteiten van onderzoek naar olie en gas naar gegeven over de zeebodem voor bijvoorbeeld de aanleg van windmolenparken.

De koers is vandaag met 15,6% omhooggeschoten naar 8,24 euro. Door de koerssprong noteert Fugro gelijk aan de bovengrens van de bandbreedte. Het is een aandeel geworden dat beleggers moeten wegleggen voor de lange termijn, iets waar wij een jaar geleden nog niet echt aan hebben durven denken. Het koersdoel van analisten is 10,90 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman



