Cijfers Philips met koerssprong ontvangen

Philips heeft positief gereageerd op de kwartaalcijfers. De koers is +4,6% op 45,42 euro. Op weg naar 50 euro?

Charttechnisch wordt het aandeel Philips een ‘strong buy’ genoemd. De opwaartse krachten zijn nog niet uitgewerkt. Op termijn mag een aanval op de oude top van 50+ euro worden verwacht.

Philips is niet ongevoelig gebleken voor de coronacrisis. Ziekenhuizen hebben zich volledig op de bestrijding van het coronavirus gericht waardoor de aankoop van reguliere apparatuur werd uitgesteld. In de verslagperiode daalde de omzet met 5,9% naar 4,4 miljard euro, daalde het vergelijkbare bedrijfsresultaat met 18,1% naar 213 miljoen euro en de nettowinst met 14,6% naar 210 miljoen euro ofwel per aandeel van 0,27 euro naar 0,23 euro. Hoopgevend is de stijging van de orderportefeuille met 27%. Het bestuur blijft rekenen op een lichte stijging van de omzet over heel 2020.

