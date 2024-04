Cijfers TSMC bemoedigend voor technologiebeleggers

Terwijl Nederlandse beleggers nog aan het bijkomen zijn van de 6% koersval van ASML woensdag, publiceerde TSMC als grootste Taiwanese bedrijf ook de resultaten over het eerste kwartaal. Die waren voor alle technologiebeleggers ter wereld bemoedigend.

TSMC, dat 25% van de omzet in 2023 verscheepte naar Apple, zag dit jaar NVIDIA en AMD grote orders plaatsen om te voldoen aan de toenemende vraag naar AI-chips. In de eerste drie maanden van 2024 nam de omzet toe met 18% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vraag naar AI-chips niet zal afnemen en TSMC deze omzetgroei voor de rest van het jaar zal kunnen vasthouden.

Beleggers kortzichtig

Dat biedt ruimte voor nieuwe investeringen. Uit de cijfers van ASML gisteren bleek dat er door TSMC en ook het Koreaanse Samsung tot nu toe dit jaar nauwelijks nieuwe bestellingen zijn geplaatst. De koersdaling van ASML geeft maar weer eens de kortzichtigheid van een deel van de beleggers aan. ASML produceert de meest geavanceerde chipmachines, die momenteel noodzakelijk zijn voor TSMC om aan de vraag te kunnen voldoen. De langjarige productplanning wordt door ASML bovendien in nauwe samenwerking met partijen als TSMC, Samsung en Intel vastgesteld. TSMC heeft eerder aangegeven in de komende jaren nog veel nieuwe fabrieken te gaan bouwen, onder andere in Taiwan, de Verenigde Staten en Japan. Het kan bijna niet anders dan dat later dit jaar in Veldhoven de bestellingen uit Taiwan alsnog binnenkomen.

Wie profiteert?

Het grootste risico is dat de adoptie van AI in de bredere economie langzamer gaat dan op dit moment wordt verwacht. De leveranciers van AI-chips en andere benodigdheden doen goede zaken, maar het is nog niet duidelijk wie van hun klanten hoeveel gaan verdienen aan de uitbating ervan. Zal er binnenkort al op grote schaal worden betaald voor ChatGPT en vergelijkbare software? En is dat voldoende om de grote investeringen in chipmachines en AI-chips snel terug te verdienen? Om daar inzicht in te krijgen kijken beleggers reikhalzend uit naar de updates van onder andere Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon en Apple, die in de komende twee weken de boeken opendoen en hun verhaal houden.

