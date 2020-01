Cijferseizoen begint. Wat zijn de mooiste kanshebber voor januari

De economische risico’s nemen af. De ECB signaleert een stabilisatie in de verslechtering van de groei.

Onderliggende cijfers wijzen op een lichte toename van de inflatie. Dit geeft aan dat de kwartaalcijfers nog belangrijker zullen zijn dan eerst werd gedacht. Volgende week begint het cijferseizoen.

De volgende AEX-aandelen publiceren in januari hun kwartaalbericht. Behalve voor KPN is voor de andere aandelen de koers al duidelijk boven het voortschrijdend gemiddelde gekomen. Alleen voor ASML en Philip staat de RSI boven de 60. KPN en Shell bieden de meeste potentie (scan is gehouden op weekbasis).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14419 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht