Clément Inbona (LFDE): ‘Blijven de Magnificent Seven de eeuwige winnaars?’

In het financiële jargon zijn de Magnificent Seven – een verwijzing naar een western van John Sturges uit 1960 – zeven Amerikaanse aandelen met twee belangrijke eigenschappen: een gigantische marktkapitalisatie en een sterke band met technologie, ook al behoren de meeste zelf niet tot die sector. De Visie van Clément Inbona, fondsmanager LFDE.

Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Nvidia en Tesla waren in 2023 dé drijvende krachten achter het rendement van de S&P 500 – samen tekenden ze voor bijna twee derde van de winst. Ook begin dit jaar spelen die enkele aandelen weer een belangrijke rol in de stijging van de index. Tesla buiten beschouwing gelaten, was op 25 januari 2024 bijna de helft van de stijging van de S&P 500 aan hen toe te schrijven.

De cijfers van dat wonderlijke septet nemen duizelingwekkende proporties aan. Hun gezamenlijke marktkapitalisatie van bijna elfduizend miljard Amerikaanse dollar is groter dan die van om het even welke nationale aandelenmarkt, behalve uiteraard de Amerikaanse. Dit cijfer is ook hoger dan het bbp van welk land dan ook in de wereld, op de Verenigde Staten en China na. In de S&P 500, de Amerikaanse sterindex, hebben deze zeven aandelen een weging van bijna 30%, evenveel als de vierhonderd ‘kleinste’ aandelen. Per 25 januari 2024 leverde Nvidia met een stijging van circa 25% de grootste bijdrage aan het rendement van de S&P 500 over het lopende jaar. Dat geldt ook voor 2023, toen de Amerikaanse reus 239% hoger koerste dankzij de vraag naar hardware voor de ontwikkeling van generatieve artificiële intelligentie (AI).

De gemene deler van de Magnificent Seven is innovatie, maar voor het overige zijn er heel wat verschillen. Er zijn industriële bedrijven bij, zoals Tesla, dat actief is in een sector die al meer dan honderd jaar bestaat, en Nvidia, dat microprocessors maakt die met name voor AI worden gebruikt. Google, Microsoft en Meta zijn daarentegen louter digitale dienstverleners. De overige twee situeren zich op het snijpunt van verschillende domeinen. Voor Amazon zijn dat e-commerce, logistiek en de cloud, voor Apple de ontwikkeling van digitale apparatuur en de verkoop van applicaties.

Om hun hoge waarderingen te rechtvaardigen, moeten zij keer op keer een fikse omzet- en winstgroei kunnen voorleggen. De minste teleurstelling kan zwaar worden afgestraft. Dat bewijst de klap die Tesla op de beurs kreeg nadat het tegenvallende resultaten had bekendgemaakt, ook al was de Model Y van het bedrijf in 2023 wereldwijd de meest verkochte auto. Na een terugval van 26% sinds begin dit jaar bengelt Tesla nu al achteraan in de S&P 500. De week waarin januari overgaat in februari wordt cruciaal om in te schatten of de Magnificent Seven de hooggespannen verwachtingen van beleggers kunnen inlossen. Vijf van de zeven maken tussen 30 januari en 1 februari hun resultaten bekend.

The Magnificent Seven, zelf een aanpassing van De Zeven Samoerai, een film van Akira Kurosawa, vertelt het verhaal van Mexicaanse boeren die bedreigd worden door rovers en zeven huurlingen inschakelen om hun dorp te beschermen. Slechts drie van hen overleven dat. Hopelijk is de Magnificent Seven van Wall Street een beter lot beschoren.

Geschreven door: Clément Inbona Clément Inbona is sinds 2018 in dienst van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE). Hij is fondsmanager en beleggingsanalist.

