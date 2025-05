Clément Inbona (LFDE): ‘Go vs golf’

In de linkerhoek: Xi Jinping, secretaris-generaal van de Communistische Partij van China. In de rechterhoek: Donald Trump, 47e president van de Verenigde Staten. Op wie zet u uw geld? Clément Inbona, Beheerder, La Financière de l’Echiquier, zoekt het juiste antwoord.

Op het eerste gezicht zijn ze in alles elkaars tegengestelde. Xi koel en berekenend, vanuit de comfortabele machtspositie van een totalitair regime, Trump impulsief en onvoorspelbaar. Toch lijkt een clash onvermijdelijk. We doen een poging om ieders sterke punten in te schatten.

Terwijl Donald Trump zijn historische bondgenoten schoffeert en gevestigde nationale en internationale instellingen aan het wankelen brengt, verstevigt Xi Jinping systematisch zijn regionale allianties. Terwijl Uncle Sam in amper één dag tijd een bocht van 180 graden kan maken, vaart de centrale Chinese overheid een rechte en stabiele koers. En terwijl Trump elk weekend zijn volgelingen in Florida de green laat verkennen, rolt Beijing voor zijn buren de rode loper uit.

Op 2 april was de wereld verbijsterd toen Trump tegen iedereen tegelijk een handelsoorlog begon om de grootsheid van Amerika te herstellen. Het doel leek helder, de strategie om dat te bereiken veel minder. Door de financiële chaos die op zijn aankondiging volgde, met name op de Amerikaanse staatsobligatiemarkt, moest hij al snel bijsturen. Er kwam een wapenstilstand van 90 dagen voor iedereen, behalve voor … China, dat het tot zijn schande had aangedurfd de Verenigde Staten met gelijke munt terug te betalen.

Beijing standvastig, Trump grillig

De koelbloedigheid van China steekt scherp af tegen de wispelturige aanpak van Trump. Het pragmatische Beijing laat zich niet verleiden tot een spervuur van tegenstrijdige of wisselende verklaringen zoals de kopstukken in Washington. Het Rijk van het Midden kaatst elke bal gewoon meteen terug, zonder ooit de deur te sluiten voor onderhandelingen.

De woordvoerder van het ministerie van Handel maakte dat op 24 april zonneklaar: “de positie van China is onveranderlijk en helder: als we moeten vechten, gaan we tot het uiterste, maar we blijven altijd bereid tot overleg”. Een zoveelste teken dat Beijing zijn rol als tegenpool van Washington met opgeheven hoofd vervult.

De confrontatie lijkt lang te zullen gaan duren en de tijd speelt in het voordeel van China, dat zich niet druk maakt om verkiezingen, terwijl voor Donald Trump de dagen wegtikken. De tussentijdse verkiezingen zouden immers de greep van het Witte Huis op het Congres kunnen doen verslappen. De jongste opiniepeilingen schetsen trouwens geen al te rooskleurig beeld van de populariteit van Donald Trump. Zou dat hem het geweer van schouder doen veranderen?

De strijd is nog niet voorbij

De financiële markten staan erbij en kijken ernaar, met hevige schommelingen bij elke aanval, elke poging om de gemoederen te bedaren en elke koerswijziging van de Verenigde Staten. Los van de volatiliteit die dat op korte termijn veroorzaakt, lijkt het echter een lange strijd te worden, die zich mogelijk ook uitbreidt naar andere domeinen dan de wereldhandel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20805 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht