Clément Inbona (LFDE): ‘Navigeren in troebele wateren’

Sinds de terreurorganisatie Hamas op 7 oktober 2023 Israël aanviel, wordt de situatie in het Midden-Oosten week na week chaotischer. Op de financiële markten heeft dat vooralsnog geen merkbare gevolgen, maar hoelang zal dat nog duren? De Visie van Clément Inbona, beheerder bij La Financière de l’Echiquier.

Hamas, Hezbollah, Houthi-rebellen, Islamitische Staat … steeds meer terreurorganisaties in de regio beginnen zich te roeren. De spanningen bleven aanvankelijk beperkt tot Israël, maar deinen beetje bij beetje uit. De Rode Zee, Iran, Irak en Libanon waren in de eerste week van 2024 stuk voor stuk het toneel van nieuwe ontwikkelingen.

Beleven we de stilte voor de storm? Op de beurzen zijn er op wereldschaal tot nu toe amper waarneembare gevolgen en de olieprijs, dé klassieke financiële barometer voor de regio, is de afgelopen drie maanden zelfs met 15% gedaald. Onder de waterlijn van de grote indices is er echter al meer deining te merken.

Na een reeks aanvallen op koopvaardijschepen zien steeds meer reders zich genoodzaakt het Suezkanaal links te laten liggen en voor de verbinding tussen Azië en Europa te kiezen voor de lange omvaart langs Kaap de Goede Hoop. Ook de Franse rederij CMA CGM heeft daar recent toe besloten. Daardoor lopen de levertermijnen en tarieven op en slinkt de vrachtcapaciteit. Die factoren stuwen de koersen van beursgenoteerde bedrijven uit de sector hoger. De koers van de Deense rederij Maersk is bijvoorbeeld in een maand tijd meer dan 30% gestegen, genoeg om Novo Nordisk, hét steraandeel van de beurs van Kopenhagen, te overschaduwen.

Ook defensie en lucht- en ruimtevaart doen het aanzienlijk beter dan de rest van de markt. Sinds de aanslag op 7 oktober zijn zij dubbel zo snel gestegen als de wereldindex van alle sectoren samen.

De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar de kans dat de trend op korte termijn keert, lijkt klein. Om te beginnen ziet het er niet naar uit dat de rust in de regio snel zal terugkeren. Die vormt bovendien een bijzonder complex web van elkaar doorkruisende belangen. 2024 is ook een verkiezingsjaar in de Verenigde Staten en een grotere betrokkenheid van de politieagent van de wereld in de regio zou de zittende president Joe Biden stemmen kunnen kosten na eerdere mislukte militaire interventies in zowel het Midden-Oosten als Afghanistan.

Tot slot is in enkele decennia de energiesituatie in de Verenigde Staten ingrijpend gewijzigd. Uncle Sam hing lange tijd aan het energie-infuus van het Midden-Oosten, maar is vandaag uitgegroeid tot de grootste olie- en gasproducent ter wereld en een netto-exporteur. De wereldleider in de defensie-industrie heeft er vandaag dan ook veel minder economisch belang bij om proactief scheidsrechter te blijven spelen in de regio.

Tegen die troebele geopolitieke achtergrond trekt in 2024 meer dan de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Beleggers zullen zorgvuldig moeten navigeren om de woelige wateren te doorstaan.

