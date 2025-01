Clément Inbona (LFDE): ‘Trump 2.0 gooit nu al alle remmen los’

Na de feestdagen volgt doorgaans een periode van matiging waarin we de bekende goede voornemens in de praktijk brengen of meedoen aan Dry January. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gaat het dit jaar echter juist crescendo. De komende vier jaar zullen, ook wat de beurs betreft, behoorlijk onvoorspelbaar worden. Dat stelt Clément Inbona, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

De tweede ambtstermijn van Donald Trump begint officieel op 20 januari, wanneer hij op de trappen van het Capitool in Washington wordt ingezworen, maar nu al gooit de regering-Trump 2.0 op een aantal vlakken alle remmen los.

Op diplomatiek vlak laten de uitspraken van Donald Trump over Mexico, Canada en Groenland en de voortdurende inmenging van Elon Musk in de Duitse en Britse politiek vermoeden dat de relaties met de historische bondgenoten en partners van de Verenigde Staten de komende vier jaar zullen vertroebelen.

Nog zorgwekkender is dat territoriale soevereiniteit en zelfbeschikking voor Uncle Sam geen heilige principes meer lijken te zijn. Een keerpunt in het denken dat op termijn ook andere grootmachten kan inspireren die de ambitie koesteren om hun grondgebied uit te breiden. Daarbij denken we in de eerste plaats uiteraard aan China en Taiwan.

Op democratisch vlak illustreert de versoepeling van de moderatie op sociale media zoals Facebook en Instagram dat we het tijdperk van de post-waarheid betreden. In de Verenigde Staten staan de sluizen vanaf nu wagenwijd open en zullen desinformatie, fake news, deepfakes en complottheorieën verder knagen aan de vangrails van de democratie.

Drastische besparingen

Op economisch vlak hangt Elon Musk het zwaard van Damocles boven de Amerikaanse overheid. Die wil hij efficiënter maken door genadeloos te snoeien in de uitgaven. Musk ambieert een besparing van 1.000 tot 2.000 miljard dollar op de federale begroting, 15% tot 30% van het huidige totaal. Dat hij daarin zou slagen zonder massaal ambtenaren aan de deur te zetten en de overheidsaankopen drastisch te verminderen, lijkt onwaarschijnlijk. Op middellange termijn kan zo’n aanpak een positief effect hebben op het begrotingstekort en de staatsschuld, maar op kortere termijn dreigt de schok op de arbeidsmarkt en in de overheidsbestedingen de Amerikaanse groei te doen stokken. Donald Trump zelf blijft intussen nogal vaag over de hoogte en reikwijdte van de invoerheffingen die hij kort na zijn aantreden belooft in te stellen.

Al die radicale plannen en onzekerheid maken de komende vier jaar bijzonder onvoorspelbaar, ook wat de beurs betreft. Als er echter één ding is wat de eerste ambtstermijn van Trump ons heeft geleerd, is dat we beter de uiteindelijke beslissingen kunnen afwachten en de grootspraak van de leden van de aankomende Amerikaanse regering niet al te letterlijk moeten nemen.

